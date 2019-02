Video: „Fackovací panák“ tejto sezóny prekvapil San Antonio, v NBA aj nečakaná prehra Toronta

NEW YORK 25. februára (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Orlanda zvíťazili v Toronte nečakane hladko 113:98 v nedeľňajšom zápase NBA.

Torontu chýbal Leonard

Druhý najlepší tím súťaže z Toronta (bilancia 44-17) sa nevyrovnal s absenciou Kawhiho Leonarda a jeho bývalý hráč Terence Ross mu nastrieľal 28 bodov. Ross, ktorý kedysi v drese Raptors dosiahol aj 51 bodov v jednom zápase, teraz exceloval v tíme Magic. Toronto nenatiahlo sériu siedmich zápasov bez prehry.

„Toto sme v jeho podaní nechceli vidieť. Pripravil nám strašný večer. Vždy bol talentovaný a teraz k tomu pridal aj skúsenosti,“ povedal o Rossovi Kyle Lowry, ktorý bol s 19 bodmi a 10 asistenciami lídrom Toronta. „Bez ohľadu na to, či v drese súpera nastúpia Vince Carter, Kawhi Leonardi, DeMar DeRozan, my musím hrať to, čo chceme. A to sa nám aj podarilo,“ podotkol Ross na webe TSN.

Dvanásty triumf Knicks v sezóne

Hráči New Yorku sú v tejto sezóne zväčša iba „fackovacím panákom“ pre súperov, ale v nedeľu to neplatilo. Knicks doma v Madison Square Garden zdolali jeden z lepších tímov súťaže San Antonio Spurs 130:118 a zastavili čiernu sériu domácich prehier na čísle 18. Trvala od 1. decembra 2018.

Pod iba dvanáste víťazstvo v sezóne (bilancia 12-48) sa najviac podpísal Damyean Dotson, autor 27 bodov. Rozohrávač Knicks až osemkrát trafil spoza trojkového oblúka. „Nebavili sme sa o tej sérii prehier. Treba len tvrdo pracovať a odmena sa v istom okamihu dostaví,“ uviedol tréner David Fizdale.