Video: Fantastický Federer má už 100 víťazstiev vo Wimbledone, o finále zabojuje proti Nadalovi

Švajčiarsky tenista Roger Federer zdolal v stredajšom štvrťfinále Japonca Keia Nišikoriho po setoch 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Rodák z Bazileja postúpil do svojho 45. grandslamového semifinále a zároveň dosiahol ďalší významný míľnik vo svojej kariére. Na dvorcoch All England Clubu dosiahol v hlavnej fáze Wimbledonu jubilejné 100. víťazstvo. V súboji o postup do finále si bývalá svetová jednotka zmeria sily so Španielom Rafaelom Nadalom.

V úvodnom geme prišiel o podanie

Švajčiarsky tenista nezačal zápas najlepšie, pretože hneď v úvodnom geme prešiel o svoje podanie. Tento moment ho evidentne rozhodil a v ďalších dvoch gemoch pri vlastnom servise musel odvracať celkovo štyri brejkbaly japonského súpera.

Nišikori hral v prvom dejstve výborne, zahral trinásť víťazných úderov a ovládol ho pomerom 6:4. „Bol to náročný zápas, začiatok bol brutálny. Kei zahral niekoľko víťazných úderov z returnu a ja som sa snažil s ním udržať. Mal som pár malých šancí, ale Kei bol v prvom sete lepším hráčom,“ vyjadril sa Federer v televíznom rozhovore.

V predošlom vzájomnom dueli na Turnaji majstrov v Londýne Japonec vyhral 2:0 na sety, ale Federer podobné zaváhanie nepripustil. Po prehranom prvom sete zlepšil svoju hru, čo sa ukázalo aj na skóre. Druhý set vyhral jednoznačne 6:1, pričom spravil jedinú nevynútenú chybu a na servise získal 16 z 19 loptičiek.

Veľmi dobrý výkon na servise

Dominancia na podaní pokračovala aj v ďalšom priebehu, a tak Švajčiarovi stačil jeden brejk v treťom i vo štvrtom sete. „Dôležité bolo, že v druhom sete som sa dostal rýchlo do vedenia. Na servise som predviedol veľmi dobrý výkon, proti veľmi kvalitnému hráčovi na príme,“ zhodnotil Federer.

Podobne ako vlani skončil Kei Nišikori vo štvrťfinále Wimbledonu, vtedy nestačil na Novaka Djokoviča. Naopak, Roger Federer postúpil v All England Clube do semifinále a teší sa zo 100. miestneho víťazstva. „Nebolo to tak, že som stále myslel na to, že môžem vyhrať 100. zápas vo Wimbledone. Snažil som sa vyhrať nasledujúcu loptičku, gem a napokon som mohol zdvihnúť ruky nad hlavu a oslavovať. Teraz mi fanúšikovia hovorili, že som vyhral 100. zápas, tak som si povedal: Áno, je to pravda. Rád hrám vo Wimbledone, na tomto kurte a pred úžasnými fanúšikmi,“ skonštatoval rodák z Bazileja.