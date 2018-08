Video: Fanúšikovia poriadne zavarili Sturmu Graz, rozhodca skončil so zakrvavenou tvárou

GRAZ 10. augusta (WebNoviny.sk) – Rakúsky futbalový klub Sturm Graz môže od Európskej futbalovej únie (UEFA) očakávať poriadne mastnú pokutu a možno aj zatvorenie brán štadióna.

Bežala 77. min štvrtkového úvodného zápasu Európskej ligy 2018/2019 medzi spomenutým Sturmom a cyperským tímom AEK Larnaka, keď švédskeho postranného rozhodcu Fredrika Klyvera zasiahol predmet hodený z hľadiska, pravdepodobne fľaša alebo pohár s pivom.

Arbiter sa okamžite zrútil k zemi a z jeho hlavy sa valila krv. Zápas v tej chvíli prerušili, Klyvera museli priamo na mieste ošetriť, neskôr mu v nemocnici ranu zašili. Hrozilo predčasné ukončenie stretnutie a kontumácia 0:3 v neprospech Sturmu. Napokon sa však dohralo a hostia zvíťazili 2:0.

„Takéto správanie fanúšikov v dnešnom zápase EL je absolútne neprijateľné. Škodí to povesti futbalu aj nášmu klubu. Mrzí nás to, z niektorých fanúšikov sme sklamaní. Čiarovému rozhodcovi prajeme čo najskoršie uzdravenie,“ uviedol v oficiálnom stanovisku klub z Grazu a dôvetkom, že vinníka už identifikovali. Víťaz tejto konfrontácie sa v play-off stretne s lepším z dvojice AS Trenčín – Feyenoord Rotterdam (prvý zápas 4:0, pozn.).