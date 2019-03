Video: FC Liverpool je terčom posmeškov, ale tréner Klopp stále verí v zisk titulu

LIVERPOOL 4. marca (WebNoviny.sk) – Koncom kalendárneho roka 2018 mnoho futbalových fanúšikov favorizovalo FC Liverpool na zisk titulu v aktuálnom ročníku anglickej Premier League. Čelo tabuľky a sedembodový náskok na druhý Manchester City boli silnými ukazovateľmi stability a sily tímu z Anfield Road.

Začiatkom marca je však situácia iná a po neúspešnom nedeľňajšom mestskom derby na pôde FC Everton (0:0) spadli zverenci Jürgena Kloppa na priebežnom druhom mieste v tabuľke. Po 29. kolách majú na konte 70 bodov a strácajú bod na lídra „Citizens“, ktorí prevzali pozíciu najväčšieho ašpiranta na ligový titul.

Klopp vinil aj zlé počasie

Jedným z katov „The Reds“ v rámci titulových ambícii sa tak môže stať aj nezmieriteľný rival Everton. V bezgólovom derby dvoch tímov od rieky Mersey sa museli futbalisti obidvoch tímov popasovať s náročnými podmienkami, čo sa po zápase nebál pripomenúť ani Klopp.

„Posledný zápas bol nesmierne náročný. Viem, že ľudia nemajú radi, keď to hovorím, ale vietor fúkal zo všetkých strán, to ste mohli na vlastné oči vidieť vo viacerých prípadoch. To, samozrejme, nepomohlo žiadnemu z našich hráčov. Bolo náročné kontrolovať loptu najmä vo vzdušnom priestore, kde sa ocitla veľakrát,“ konštatoval po zápase lodivod „LFC“.

Vtip na sociálnych sieťach

Liverpool sa stal naposledy víťazom najvyššej anglickej súťaže ešte v sezóne 1989/1990. Sen o zisku titulu po 29-ročnom čakaní sa liverpoolskemu FC deväť kôl pred koncom Premier League 2018/2019 rozpadá.

Na sociálnych sieťach pritom v posledných týždňoch viackrát rezonoval vtip: „Liverpool na špici tabuľky je ako slon na strome. Neviete, ako sa tam dostal, ale je vám jasné, že raz spadne.“ Keďže je Liverpool už aktuálne na 2. mieste v ligovej tabuľke, môže sa toto „proroctvo“ vyplniť. Klopp si však podobný scenár nepripúšťa.

„Kto chce byť na čele tabuľky začiatkom marca? Bolo by to síce pekné, ale čaká nás ešte veľa stretnutí. Som úplne v poriadku s tým, že ideme naháňať ManCity. Verím na 100 % v zisk titulu. Od zápasu k zápasu vidím na mojich chlapcoch, že sú pripravení sa oň pobiť,“ zneli slová skúseného nemeckého kouča na pozápasovej tlačovej konferencii.