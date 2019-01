Video: FC Liverpool nečakane vypadol z FA Cupu, tréner Klopp nechal hviezdy odpočívať

WOLVERHAMPTON 8. januára (WebNoviny.sk) – Líder najvyššej anglickej futbalovej súťaže 2018/2019 FC Liverpool sa v pondelok nečakane rozlúčil s tamojšou pohárovou súťažou FA Cup.

„The Reds“ v dueli 3. kola prehrali na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers 1:2. Liverpoolský kouč Jürgen Klopp naznačil tohtosezónne priority a do zápasu najstaršej pohárovej súťaže sveta postavil výrazne pozmenenú základnú jedenástku.

Zmeny v zostave

Zo stabilných členov zostavy nastúpili iba James Milner a Dejan Lovren. Druhý menovaný sa však už v 6. min zranil, na jeho miesto prišiel iba 16-ročný Holanďan Ki-Jana Hoever. Až po zmene strán v 70. min zasiahli do diania na ihrisku útočníci Roberto Firmino a Mohamed Salah, no prehre „LFC“ už nezabránili.

„Urobil som mnoho zmien, pretože sme ich museli spraviť. Nebolo to preto, že by som chcel. Mali sme viacero dôvodov, niektorí boli chorí, ďalších ´škriabalo´ v krku. V tomto ročnom období je to normálne. Predtým sme hrali ťažký zápas s Manchestrom City (1:2), takže som musel prihliadnuť aj na túto skutočnosť,“ snažil sa Klopp ospravedlniť svoj výber pri skladaní základnej zostavy.

Silný vietor

Podľa Kloppa sa jeho tím nemohol dostať k svojej hre aj pre silný vietor.

„Takéto počasie nám vôbec nepomohlo. Všetci na ihrisku mali očividne problém s kontrolou lopty a prvý dotyk u väčšiny hráčov často vôbec nebol dobrý. Veľakrát sme stratili loptu. Jedna takáto strata viedla aj k protiútoku, z ktorého sme dostali gól,“ doplnil 51-ročný rodák zo Stuttgartu.

Klopp sa pristavil aj pri zranení Dejana Lovrena. Nevedel však povedať, ako dlho by mal vicemajster sveta z vlaňajšieho šampionátu v Rusku pauzovať. „Čo som počul, poranil si stehenný sval. V tejto chvíli neviem, kedy s ním budeme môcť počítať,“ zakončil Jürgen Klopp.