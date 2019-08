Video: FC Liverpool začal Premier League vo veľkom štýle, ale víťazstvo si vybralo aj svoju daň

Bol to úvod sezóny Premier League v podaní vicemajstra, ako sa patrí. V karnevalovej atmosfére na Anfielde FC Liverpool vybavil nováčika Norwich City (4:1) štyrmi gólmi už v prvom polčase a pripísal si prvé víťazstvo v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po vlastnom góle Granta Hanleyho zo 7. min nasledovali presné zásahy Mohameda Salaha (19.), Virgila van Dijka (28.) a Divocka Origiho (42.). Po hodine hry korigoval Teemu Pukki na konečných 1:4 z pohľadu hostí.

FC Liverpool predvádzal superfutbal

„Na začiatku druhého polčasu sme mohli pridať piaty aj šiesty gól, potom skóroval súper. Do 60. min sme predvádzali superfutbal, ktorému nechýbala ostrosť. Potom sme už neboli nebezpeční, iba sme kontrolovali hru. Norwich má môj rešpekt. Boli drzí a užívali si svoj futbal do konca,“ vyhlásil tréner FC Liverpool Jürgen Klopp na tlačovej konferencii po zápase, cituje ho aj BBC Sport.

„Štyri góly v prvom polčase boli pre nás veľká vzpruha po predchádzajúcej prehre s Manchestrom City o Community Shield. Som rád, že som mohol pomôcť gólom. Súper si zaslúži rešpekt, ale sme radi, že sme zápas ukončili presvedčivým víťazstvom,“ povedal útočník FC Liverpool Divock Origi.

„Chceli sme byť prvý tím, ktorý po dva a pol roku v lige zvíťazí na Anfielde. Som sklamaný, ale zároveň milujem toto mužstvo a jeho mentalitu. Za stavu 0:4 išli hráči do toho, že vyhrajú druhý polčas a to sa im vo skvelej atmosfére aj podarilo,“ zhodnotil Daniel Farke z lavičky Norwichu.

Natiahli sériu bez prehry proti Norwichu

BBC ponúka pár štatistických čísel na zvýraznenie veľkosti súčasného šampióna Ligy majstrov. Pod vedením Kloppa „The Reds“ nastrieľali v štyroch úvodných zápasoch sezón dovedna 15 gólov, štyri dali druhý rok po sebe a zároveň prvýkrát v tejto sérii vo svojej histórii.

Egyptský útočný klenot FCL Mohamed Salah skóroval už tretí rok v sérii pri premiére nového súťažného ročníka na Britských ostrovoch. Futbalisti z mesta Beatles natiahli sériu bez prehry proti Norwichu na 13 zápasov (11 víťazstiev – 2 remízy), v ktorých nastrieľali 43 gólov.

Za zmienku stojí aj jedna štatistika na strane súpera. Krídelník Onel Hernández sa stal prvým Kubáncom (má aj nemecký pas), ktorý zasiahol do zápasu Premier League v jej histórii. Kuba je stoštrnásta krajina, ktorej hráč sa zapojil do diania v najvyššej anglickej súťaži.

Víťazstvo si vybralo aj svoju nemalú daň

Suverénne víťazstvo si vybralo aj svoju nemalú daň. V 39. min sa vicemajstrovi zranil brankár Alisson. Pri odkope lopty sa pokĺzol a potom sa chytil za lýtko.

Nosidlá síce odmietol, ale pri odchode z ihriska mu museli pomáhať členovia lekárskeho tímu FCL. Alisson s určitosťou vynechá budúcotýždňový istanbulský súboj Európskeho superpohára proti Chelsea /14.8./.

„Obzrel sa za seba, lebo si myslel, že ho čosi zasiahlo. Videli sme, aké je to vážne a musíme sa s tým zmieriť. Je to zranenie lýtka a on nemohol pokračovať v zápase. To nikdy nie je dobré znamenie. V superpohári Alissona neuvidíme,“ trpko skonštatoval Klopp.