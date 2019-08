Video: Federer a Djokovič v druhom kole US Open nezaváhali, pre dážď sa hralo iba pod strechou

Zo stredajšieho harmonogramu 2. kola dvojhry a 1. kola štvorhry stihli odohrať len osem zápasov na dvoch najväčších štadiónoch Arthura Ashea a Louisa Armstronga, kde sa nad dvorcami nachádza zaťahovacia strecha. Na vonkajšie kurty sa tenisti nedostali. To platí aj pre slovenských zástupcov Viktóriu Kužmovú, Jozefa Kovalíka a Igora Zelenaya, ktorí mali odohrať svoje zápasy 1. kola štvorhry.

Favoriti Novak Djokovič a Roger Federer bezpečne postúpili do 3. kola, hoci švajčiarsky elegán sa opäť nevyhol strate setu. Federer zdolal Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny 3:6, 6:2, 6:3, 6:4 a v stom zápase si pripísal 87. víťazstvo v kariére na Medzinárodných majstrovstvách USA.

Federer zahral 58 „winnerov“

Stále platí, že v 2. kole päťnásobný šampión Federer zatiaľ ani raz nenašiel premožiteľa (19-0). Už 38-ročný fenomén svetového tenisu predtým päť rokov nevyhral dva zápasy po sebe, v ktorých prehral prvý set tak ako teraz na US Open. Proti Džumhurovi si pomohol aj 16 esami a celkovo 58 víťaznými údermi.

„Je to trochu frustrujúce, keď dvakrát v krátkom čase musíte doťahovať manko jedného setu. Vtedy chýba energia a pribúdajú chyby, ale neznepokojujem sa. Musím si z toho vziať to pozitívne. Zatiaľ sa stále dokážem zlepšiť natoľko, aby som zvíťazil. Dodáva mi to viac sebavedomia,“ skonštatoval Roger Federer, cituje ho aj oficiálny portál ATP.

Džumhur (99. v rebríčku ATP) urobil až 40 nevynútených chýb a využil iba 2 z 8 brejkbalov. Na zisk viac ako jedného setu proti 20-násobnému šampiónovi z turnajov veľkej štvorky to bolo málo. „Roger bol od detstva môj idol. Snažil som sa ho nasledovať na kurte aj mimo neho. Pre mňa je to najlepší hráč tenisovej histórie,“ vystrúhal Džumhur poklonu svojmu premožiteľovi ešte pred spoločným zápasom v New Yorku.

Djokovič sa vyrovnal Samprasovi

Novak Djokovič vyhral v 2. kole vo Flushing Meadows len o päť zápasov menej ako Federer. Srbský obhajca titulu zdolal Argentínčana Juana Ignacia Londera 6:4, 7:6 (3), 6:1 a vylepšil svoju bilanciu v tejto fáze turnaja na 14:0. Celkovo na US Open dosiahol 71. zápasový triumf, čím sa vyrovnal svojmu niekdajšiemu idolu Američanovi Petovi Samprasovi.

Na čele historickej tabuľky hráčov s najväčším počtom víťazných zápasov v New Yorku je Jimmy Connors (98) pred Federerom (87) a Andrem Agassim (79). „Dosiahol som trojsetové víťazstvo, ale v náročnom zápase. Bolo tam veľa výmen a dobrého tenisu. Môj súper ukázal bojovného ducha, chcem mu pogratulovať k výkonu,“ povedal Djokovič po postupe do 3. kola.

Zverenec Mariána Vajdu musel vytiahnuť lepší tenis najmä v druhom sete, keď mu jeho súper (56. v renkingu ATP) ušiel na 3:0 a ešte aj podával. Neskôr favorizovaný Srb viedol 5:3, ale set napokon dostal na svoju stranu až v tajbrejku. „Mal smolu, že to vtedy nedotiahol, ale hral naozaj výborne. Najmä z forhendovej strane udieral do loptičky veľmi pekne. Prinútil ma tvrdo zapracovať,“ zložil ešte raz poklonu súperovi Djokovič.

V chudobnom stredajšom programe 2. kola dvojhry uspel aj Japonec Kei Nišikori. Turnajová sedmička a finalista spred piatich rokov si poradil s Američanom Bradleym Klahnom 6:2, 4:6, 6:3, 7:5. Z kola von je turnajová dvanástka Chorvát Borna Čorič, ktorý pre bolesti v spodnej časti chrbta ani nenastúpil na súboj proti Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi.

US Open – dvojhra mužov – 2. kolo

streda

Roger Federer (Švaj.-3) – Damir Džumhur (BaH) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4

Novak Djokovič (Srb.-1) – Juan Ignacio Londero (Arg.) 6:4, 7:6 (3), 6:1

Kei Nišikori (Jap.-7) – Bradley Klahn (USA) 6:2, 4:6, 6:3, 7:5