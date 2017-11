Video: Federer na ATP Finals zdolal Socka, nováčik Zverev si poradil s Čiličom

LONDÝN 13. novembra (WebNoviny.sk) – Nemecký tenista Alexander Zverev nasadený ako tretí triumfoval v nedeľu nad chorvátskou päťkou podujatia Marinom Čiličom za 126 minút 6:4, 3:6, 6:4 v singlovej základnej skupine Borisa Beckera na záver úvodného dňa koncosezónneho výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne (12. – 19. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).

V treťom sete pritom mal Zverev manko 1:3 a 0:30 pri svojom podaní. Rodák z Hamburgu oželel tohtotýždňovú novú mládežnícku akciu Next Gen ATP Finals pre hráčov do 21 rokov v talianskom Miláne.

Predtým v rovnakej skupine Švajčiar Roger Federer nasadený ako druhý zvíťazil nad osmičkou turnaja Jackom Sockom z USA za 92 minút 6:4, 7:6 (4). Federer zaznamenal svoj okrúhly 50. triumf v tejto sezóne popri 4 nezdaroch. Vyhol sa prípadnej 250. singlovej prehre v kariére.

V otváracích súbojoch na „Masters“ má zverenec Chorváta Ivana Ljubičiča a daviscupového kapitána Severina Lüthiho štatistiku 12:3. Pätnásty štart medzi elitou je rekord, Švajčiar sa v tomto prehľade odpútal od Američana Andreho Agassiho.

Zverev bol trochu nervózny

Ešte len 20-ročný tretí muž systému Zverev zvýšil v bilancii proti 29-ročnému hrdinovi newyorských US Open 2014 a finalistovi tohtoročného Wimbledonu Čiličovi na 4:1, hoci spočiatku zaostával. Zverenec Juana Carlosa Ferrera a svojho otca Alexandra Zvereva staršieho nadviazal na víťazstvo 6:7 (3), 6:3, 6:4, ktoré dosiahol v máji na antuke v Madride.

Je najmladším kvalifikovaným od roku 2008 (Argentínčan Juan Martín Del Potro) a prvým Nemcom od sezóny 2003 (Rainer Schüttler). Jonasom Björkmanom a Ivanom Cinkušom pripravovaný Čilič hrá na tomto turnaji tretíkrát, v sezónach 2014 a 2016 zhodne neprešiel do víkendovej vyraďovacej fázy a jeho aktuálne šampionátové skóre je 1:6.

„Väčšiu časť druhého a tretieho setu bol súper lepší. Som šťastný, že som sa vrátil do zápasu a zvíťazil,“ uviedol Alexander Zverev podľa webu BBC Sport a ďalej pokračoval: „Trochu som bol nervózny, keďže hrám na tomto turnaji prvýkrát, ale to je normálne. Som veľmi vďačný za toto prvé víťazstvo v skupine.“

Zdolaný Marin Čilič na webe ATP World Tour poznamenal: „Súper zahral veľmi dobre, patril mu najmä začiatok zápasu. Stredné pasáže boli v mojej réžii, ale on sa nakoniec dostal naspäť k svojej hre a v závere našiel cestu k víťazstvu. To je vždy najdôležitejšie.“

Sockove dvojchyby na konci zápasu

Federer proti Sockovi začal brejkom v otváracej hre a ten mu napokon stačil na zisk prvého setu. V druhej časti Švajčiar nedoplatil na to, že nevyužil dovedna päť brejkbalov v troch rôznych gemoch, pričom sám na servise nečelil žiadnej hrozbe. V tajbrejku síce pustil Socka zo 4:2 na 4:4, ale patrili mu všetky zostávajúce loptičky. Premenenie mečbalu potvrdilo Jastrabie oko.

„Bolo to predovšetkým o snahe udržať loptičku v hre, pretože v prvom zápase na každom turnaji si treba zvyknúť na prostredie a odskoky. Človeka teší zopár vydarených úderov, koncentruje sa na vlastné podanie a usiluje sa zachovať si dobrú intenzitu. Mal som dnes skvelý vstup a veľmi som dúfal, že mi to pomôže trochu sa uvoľniť. Druhý set bol vyrovnaný, nevyužil som nejaké príležitosti a tajbrejk mohol ísť na obe strany. Súper mi na konci pomohol dvojchybami a niekoľkými ďalšími zlyhaniami. Som naozaj rád, že som to napokon akosi zvládol,“ povedal Federer podľa BBC.

Bývalý líder svetového rebríčka Federer (2.) zvýšil v štatistike proti 25-ročnému univerzálovi Sockovi (9.) na 4:0. Pripomenul úspech 6:1, 7:6 (4), ktorý si pripísal v marci v semifinále v kalifornskom Indian Wells. Na sety je to 8:0 a Švajčiarova zápasová bilancia na šampionáte proti Američanom má rovnakú podobu. Sock sa kvalifikoval v poslednej chvíli prostredníctvom zisku trofeje minulú nedeľu v Paríži-Bercy.

Federer na ATP Finals vlani chýbal

Federer, šampión zo sezón 2003, 2004 (zhodne Houston), 2006, 2007 (v oboch prípadoch Šanghaj), 2010 a 2011 (už v britskej metropole), je jediným dobyvateľom titulu v akcii na týchto „Masters“. Tridsaťšesťročný bazilejský rodák okrem spomenutých triumfov bol aj vo finále ročníkov 2005, 2012, 2014 a 2015. Vlani chýbal zo zdravotných dôvodov, vynechal celú druhú polovicu sezóny.

Federer je so šiestimi primátmi na čele historického poradia tohto prestížneho turnaja pred Američanom s českým pôvodom Ivanom Lendlom, spomenutým Samprasom z USA a Srbom Novakom Djokovičom (po 5 úspechov). Federer tento rok má skóre už 12:1 proti členom Top 10 a v zbierke 7 titulov vrátane Australian Open a Wimbledonu.

Jayom Bergerom trénersky vedený Sock je prvým Američanom na ATP Finals od sezóny 2011 (Mardy Fish). Dosiaľ posledným hráčom z USA so zápasovým úspechom na šampionáte zostáva Andy Roddick spred desiatich rokov.

V pondelok o 15.00 h SEČ, resp. o 21.00 h SEČ prídu na rad duely Dominic Thiem (Rak.-4) – Grigor Dimitrov (Bul.-6) a Rafael Nadal (Šp.-1) – David Goffin (Belg.-7) v skupine Peta Samprasa.

Nitto ATP Finals v Londýne

Skupina Borisa Beckera

nedeľňajšie výsledky

Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:4, 3:6, 6:4 za 126 minút

Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) 6:4, 7:6 (4) za 92 minút

Tabuľka skupiny Borisa Beckera:

1. Federer 1 1 0 2:0 13:10 2

2. A. Zverev 1 1 0 2:1 15:14 2

3. Čilič 1 0 1 1:2 14:15 0

4. Sock 1 0 1 0:2 10:13 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Skupina Peta Samprasa

pondelňajší program

Dominic Thiem (Rak.-4) – Grigor Dimitrov (Bul.-6) / nie pred 15.00 h SEČ

Rafael Nadal (Šp.-1) – David Goffin (Belg.-7) / nie pred 21.00 h SEČ