Video: Federer na US Open stratil prvý set, ale kvalifikanta Nagala nakoniec porazil

Prvý zápas, prvé víťazstvo, ale hneď aj prvý nezvládnutý set. Roger Federer vstúpil do US Open v New Yorku triumfom 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 nad indickým kvalifikantom Sumitom Nagalom. Na jeho zdolanie potreboval v nočnej seanse na Štadióne Arthura Asha dve a pol hodiny.

„Nie je jednoduché len tak zabudnúť na prehratý prvý set a ešte keď sa hrá pod umelým osvetlením. Všetci okolo mňa aj ja sám sme čakali iný výsledok a napriek tomu som ten set prehral,“ uviedol Roger Federer po vydarenom obrate a postupe do 2. kola.

„Vedel som, že sa musím pozbierať a začať predvádzať svoj tenis. Vydýchol som si, keď som viedol 3:0 v druhom sete. Uvedomil som si, že to mám na rakete,“ dodal fenomenálny Švajčiar.

Federerov 1224. triumf v profikariére

Neuveriteľne vyznieva štatistika, že zatiaľ čo 38-ročný Federer dosiahol 1224. víťazstvo v profikariére, 22-ročný Nagal dosiaľ čaká na víťazný zápas na hlavnom mužskom okruhu (0-5).

Úspešný bol len trikrát v kvalifikácii na US Open, resp. na menších – challengerových turnajoch. Napriek tomu vzal veľkému favoritovi set, čo sa predtým v 1. kole na US Open proti Federerovi podarilo iba v roku 2017 Američanovi Francesovi Tiafoemu.

„Bolo to dobré, ale mohlo byť aj lepšie. To ak by sa mi podarilo získať ďalší set alebo aj celý zápas. Veľmi som chcel hrať proti Federerovi. Keď som sa dozvedel, že Švajčiar bude hrať s kvalifikantom, premýšľal som nad tým, či to môžem byť ja,“ cituje Nagala portál atptour.com.

Nagal hral semifinále v Bratislave

Na adresu 20-násobného grandslamového šampióna ambiciózny Ind, ktorý bol tento rok v semifinále na bratislavskom antukovom challengeri, ešte podotkol: „Núti súpera hrať neustále pod tlakom. Z hráčov, proti ktorým som doteraz nastúpil, som ten pocit nemal. U Federera nikdy dopredu neviete, akým spôsobom sa vám vráti loptička naspať. Rád mixuje údery a musíte byť stále v stredu, aby ste vedeli reagovať.“

Stále platí, že Federer zatiaľ naposledy neuspel v 1. kole na grandslamovom turnaji na Roland Garros v Paríži v roku 2003. Odvtedy vyhral všetkých 62 vstupných zápasov a na US Open vylepšil svoju zápasovú bilanciu na 86-13. V New Yorku celkovo päťkrát zdvihol nad hlavu víťazný pohár, ale od roku 2008 už ani raz. „Cítim sa veľmi dobre ako už v tejto fáze sezóny dávno nie,“ uviedol Federer ešte pred vstupom do turnaja.