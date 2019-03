Video: Federer nezískal rekordný titul v Indian Wells, vo finále sa z triumfu tešil Thiem

INDIAN WELLS 18. marca (WebNoviny.sk) – Rakúšan Dominic Thiem sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 v americkom Indian Wells (dotácia 9 035 428 USD, tvrdý povrch) a dosiahol najväčší úspech kariéry.

Federer nezískal rekordný titul

Thiem si vo finále poradil s favorizovaným Švajčiarom Rogerom Federerom za 123 minút 3:6, 6:3, 7:5 a nedovolil mu získať rekordný šiesty titul na tomto podujatí a zároveň stoprvý v bohatej a úspešnej kariére.

Sám si vybojoval dvanáste turnajové prvenstvo na profikruhu s prívlastkom najprestížnejšie, keďže nikdy predtým nevyhral turnaj s označením ATP Masters 1000.

Thiem sa v rebríčku ATP posunul z ôsmeho na štvrté miesto, čím vyrovnal svoje kariérne maximum spred roka a pol.

Prvý Rakúšan s triumfom na „tisícke“

Dvadsaťpäťročný Thiem sa stal prvým rakúskym tenistom s triumfom na podujatí ATP Masters 1000 po 22 rokoch. V sezóne 1997 sa to podarilo Thomasovi Musterovi v Miami na Floride.

„Mám pocit, že je to neskutočné. Už len nastúpiť proti Federerovi vo veľkom finále bolo pre mňa veľké potešenie a k tomu ešte aj víťazstvo. Predchádzajúce dva finálové zápasy na podujatiach Masters 1000 som prehral. Teraz sa cítim, akoby som vyhral grandslamový turnaj. Toto je môj prvý naozaj veľký titul. Je to naozaj neskutočné, keďže do Indian Wells som prišiel s mizernou formou a tento titul sa zrodil akoby z ničoho,“ uviedol Dominic Thiem, cituje ho aj portál ATP World Tour.

Indian Wells dvojhra – finále

Dominic Thiem (Rak.-7) – Roger Federer (Švaj.-4) 3:6, 6:3, 7:5