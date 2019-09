Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí s prehľadom postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

V nedeľňajšom osemfinále zdolal pätnástku „pavúka“ Davida Goffina 3:0 sety, pričom mu dovolil uhrať len štyri gemy (6:2, 6:2, 6:0).