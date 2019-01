Video: Fenomenálny Van Gerwen sa stal opäť majstrom sveta v šípkach, na konte má tretie zlato

LONDÝN 2. januára (WebNoviny.sk) – Holanďan Michael van Gerwen sa stal majstrom sveta najprestížnejšej šípkarskej organizácie PDC. V utorňajšom finále svetového šampionátu, ktorý sa konal v Londýne (13. decembra 2018 – 1. januára 2019) prekonal Angličana Michaela Smitha 7:3 na sety.

Dvadsaťdeväťročný Van Gerwen nadviazal na prvenstvá z MS 2014 a 2017, za tretiu trofej svetového šampióna si odnesie aj finančnú odmenu viac ako 500-tisíc libier.

Vo finále bol nervózny

„Je skvelé získať túto trofej. Nepoznám nič cennejšie, samozrejme, okrem mojej rodiny. Je to fenomenálne. Vo finále MS som sa cítil nervóznejší, ale to je normálne. Michael Smith je veľmi dobrý hráč. Určite raz zvíťazí aj on. Tentoraz som ho však dokázal zastaviť,“ poznamenal Van Gerwen po víťaznom finále, citoval ho napríklad web orf.at.

Dvadsaťosemročný Smith má za sebou skvelú sezónu. Okrem postupu do záverečného súboja na MS sa predstavil aj vo finále šípkarskej Premier League, kde nestačil na svojho utorňajšieho súpera Van Gerwena.

Vlani sa tešil aj z prvého veľkého turnajového triumfu, keď nenašiel premožiteľa na podujatí PDC World Series v čínskom Šanghaji. Jeho doterajším maximom na svetovom šampionáte bola štvrťfinálová účasť z roku 2016.

„Wembley“ pre šípkarov

Na práve skončených 26. majstrovstvách sveta PDC pripravili pre hráčov prémie v celkovej hodnote 2,5 milióna libier (2,77 mil. eur), čo z nich urobilo finančne najlukratívnejší turnaj histórie. Oproti prvému turnaju z roku 1994 vzrástla dotácia 40-násobne.

Víťaz si okrem prémie 500 000 libier odniesol aj trofej. Nesie meno Sida Waddella, komentátora, ktorý sa obrovskou mierou zaslúžil o popularitu tohto športu.

Šampionát PDC ťažil aj z výborného načasovania. Turnaj sa začal pár dní pred Vianocami a nový majster sveta bol korunovaný na Nový rok. Obrovskou devízou bolo aj miesto konania. Čo pre futbalových fanúšikov znamená Wembley, to je pre šípkarov Alexandra Palace.

Historická budova vypínajúca sa nad Londýnom bola od momentu svojho postavenia miestom, kam sa chodili domáci zabávať. Hala má kapacitu niečo cez 3-tisíc miest a počas celého turnaja bola beznádejne vypredaná.