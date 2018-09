Video: Európska komisia nevymáha od Slovenska stovky miliónov eur, finančná správa komunikuje s OLAF-om

aktualizované 10. septembra, 11:10

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko nemá žiadny príkaz zaplatiť do európskeho rozpočtu 300 mil. eur. Tvrdí to prezident finančnej správy František Imrecze v reakcii správu OLAF-u a obvinenia z podhodnocovania ázijského tovaru v colnom konaní najmä v rokoch 2013 až 2014. V médiách totiž zazneli obvinenia, že takéto konanie by bez vedomia špičiek finančnej správy či ministerstva financií nebolo možné.

Rôzne názory na hodnotu tovaru

„Informácia, že zaplatíme 300 mil. eur nie je faktom, je to absolútny nezmysel. Európska komisia nevymáha od Slovenskej republiky žiadne peniaze. To, čo sa deje je, že vedieme dialóg s OLAF-om, pretože máme rôzne názory na to, aká hodnota tovaru mala byť preclená v relevantnom období,“ vyhlásil na pondelňajšom brífingu prezident finančnej správy Imrecze.

Tvrdí, že to, že musíme zaplatiť 300 mil. eur, je klamstvo opozície, ktorá zneužíva túto situáciu na politické ciele.

Podľa Imreczeho ide o odborný a systémový problém, ako určovať hodnoty ázijského, prevažne čínskeho tovaru, pri preclievaní v únii. Spomínaných vyše 300 mil. eur úniku na clách totiž napríklad podľa neho vzniklo tak, že OLAF aplikoval doporučené minimálne hodnoty tovarov stanovené v roku 2015 spätne na roky 2013 a 2014.

„To my nemôžeme akceptovať a o tom diskutujeme s OLAF-om,“ tvrdí Imrecze s tým, že finančná správa má ambíciu si s OLAF-om veci vydiskutovať tak, aby Slovensko nemuselo doplácať ani euro.

Problém už vyriešili

Ako dodal, ťažko sa navyše baviť o sumách podhodnocovania, keď ani naša finančná správa ani OLAF sa počas vyšetrovania nedostali k originálnym faktúram z Číny. Colník tak podľa neho môže vychádzať iba z faktúr, ktoré sa mu dostanú do rúk pri colnom procese.

Slovensko však už tento problém s podhodnocovaním vyriešilo. Už koncom roka 2014 totiž určilo minimálne rizikové profily pre tovary z Ázie na základe odporúčaní OLAF-u, ktorý odvtedy na Slovensku takmer žiadne podhodnotenie neidentifikoval.

Denník N publikoval článok o tom, že Slovensko sa v rokoch 2013 a 2014 stalo rajom colných podvodov s textilom a obuvou z Číny v obrovskom rozmere. Naše úrady podvody buď prehliadali, alebo, čo je podľa expertov na clá pravdepodobnejšie, priamo na nich spolupracovali. Vyplýva to podľa denníka zo zistení OLAF-u. Finančná správa však tieto informácie odmieta.