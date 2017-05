Video: Fíni premárnili trojgólový náskok a Čechom podľahli po nájazdoch

aktualizované 9. mája o 0:30

PARÍŽ 8. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Fínska premárnili trojgólový náskok z prvej tretiny a napokon podľahli Čechom 3:4 po samostatných nájazdoch v pondelňajšom stretnutí základnej B-skupiny na majstrovstvách sveta v Paríži.

Zverencom trénera Josefa Jandača sa po bezgólovej prostrednej časti hry podarilo v záverečnej dvadsaťminútovke vyrovnať. O víťazstve Česka rozhodli samostatné nájazdy a v nich jediný úspešný strelec Robin Hanzl. Ani jeden z trojice hráčov Suomi nenašiel recept na brankára Petra Mrázka. Česko má v tabuľke z troch duelov päť bodov, Fínsko o jeden menej.

MS v hokeji 2017: B-skupina

Paríž

Fínsko – Česko 3:4 po sam. nájazdoch (3:0, 0:0, 0:3 – 0:0, 0:1)

Góly: 1. V. Filppula (Aho, Rantanen), 3. Jaakola (Rantanen, V. Filppula), 14. V. Lajunen (Pihlström, J. Aaltonen) – 48. Horák (Pastrňák, Červenka), 58. Gudas (Krejčík, Řepík), 59. Jan Kovář (Pastrňák), rozhodujúci sam. nájazd R. Hanzl

Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše Osala (Fín.) 10 min za útok odzadu, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Piechaczek (Nem.), Reneau (USA) – Malmqvist (Švéd.), Ritter (USA), 8112 divákov

Hlasy:

zdroj: iihf.com, iDNES.cz

Josef Jandač (tréner Česka): “Bol to šialený zápas. Na začiatku sme robili chyby, neviem, či to bolo nedostatočnou koncentráciou. Cením si, že po takom začiatku sa mužstvo zmobilizovalo, zabojovalo a nakoniec po nájazdoch aj zvíťazilo. Teraz si dva dni odpočinieme a pripravíme sa tak, aby sme najbližší zápas zvládli lepšie od jeho začiatku. Voráček sa necítil dobre, preto sme ho stiahli, nech si oddýchne. Stále je len začiatok turnaja.”

Lauri Marjamäki (tréner Fínska): “Začali sme dobre, ale konečný výsledok nie je pre nás dobrý. Všetci zrejme vedia, aké bolo náročné pripraviť mužstvo po prehre s Francúzskom. Ďakujem hráčom, že to zvládli.”

Joonas Jarvinen (obranca Fínska): “Neviem, čo sa stalo, ale viem, žeby sa to nemalo stávať. Tento zápas sme mali rozohraný na víťazstvo.”

Jan Rutta (obranca Česka): “Na začiatku sa pár pukov šťastne odrazilo pre súpera. Skóre bolo pre nás až príliš kruté. Na konci zápasu sa zasa prejavila súperova únava zo včerajšieho zápasu, my sme mali ľahšie nohy.”

Tomáš Plekanec (útočník Česka): “Nezachytili sme fínsky úvod, hoci sme sa o tom bavili pred zápasom, že sa to nesmie stať. Neskôr sme sa však vrátili do diania a vyrovnali sa s nevydareným začiatkom. Potrebné sebavedomie nám vlial prvý – presilovkový gól. Sme radi, že sa nám to v závere takto podarilo otočiť.”