Video + foto: Djokovič nedal Nadalovi vo finále žiadnu šancu, z Australian Open si odnáša siedmy titul

MELBOURNE 27. januára (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič získal rekordný siedmy miestny titul na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. – 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová a svetová jednotka Djokovič triumfoval v nedeľňajšom finále v Aréne Roda Lavera nad nasadenou dvojkou Španielom Rafaelom Nadalom po jednoznačnom priebehu za 124 minút 6:3, 6:2, 6:3. Šampión získa odmenu vo výške 4,1 milióna AUD a do rebríčka mu pribudne 2000 bodov. Zdolaného finalistu čaká prémia 2,05 milióna AUD a 1200 bodov do renkingu ATP.

Najúspešnejší tenista v histórii grandslamového turnaja

Tridsaťjedenročný Djokovič si na svoje konto pripísal 15. grandslamový titul v kariére a v historickom poradí sú pred ním už iba Švajčiar Roger Federer (20) a práve Nadal (17). Päťnásobný víťaz ATP Finals Djokovič je aktuálnym šampiónom Wimbledonu, US Open a Australian Open a ťahá šnúru 21 víťazných zápasov na najdôležitejších turnajoch sezóny.

Ziskom rekordného siedmeho titulu v Melbourne sa Djokovič stal najúspešnejším tenistom v histórii jediného grandslamového turnaja na južnej pologuli. O tento primát sa predtým delil s Federerom a legendárnym Austrálčanom Royom Emersonom, ktorí majú na svojom konte po šesť titulov.

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič absolvoval v nedeľu 24. finále na niektorom z turnajov „veľkej štvorky“. V stretnutí sa mohol spoľahnúť na svoj kvalitný servis, keď v úvodných siedmich gemoch na podaní stratil iba dve loptičky. Nadal nevedel počas celého zápasu nájsť recept na súperovu skvelú hru na returne.

„Chcem pogratulovať Rafovi. Znovu sa po zranení vrátil v plnej sile. Nielen nám ale najmä mladým tenistom ukazuje prvý význam slov ako bojovnosť a nezlomnosť. K svojmu výkonu naozaj nemám slov. Keď si predstavím, kde som sa nachádzal pred dvanástimi mesiacmi, keď ma čakala operácia. Byť tu s trofejou v rukách, je naozaj neuveriteľné. Veľká vďaka ako vždy hlavne mojej rodine. Museli toho obetovať veľa, aby som si ja mohol splniť moje sny. Ďakujem aj svojmu trénerovi (Marian Vajda, pozn.), že sa vrátil do môjho tímu. Bez nich by som tu nestál,“ uviedol víťazný Djokovič v rozhovore po stretnutí.

53. vzájomný súboj

Úvod finále patril Djokovičovi. Na začiatku prvého setu sa ujal vedenia 3:0, keď v druhej hre prelomil Nadalov servis. Vo 4. hre čelil Španiel ďalšiemu brejkbalu, dokázal ho však odvrátiť. Nadal sa v ďalšom priebehu vrátil do stretnutia, vyrovnal hru a pri svojom servise bol suverénny. Náskok jedného brejku Djokovičovi nakoniec stačil k zisku úvodného dejstva, keď za stavu 5:3 na podaní premenil prvý setbal.

V prvých štyroch gemoch druhého setu si obaja súperi dokázali podržať svoj servis. V piatej hre Djokovič prelomil Nadalov servis, v následnej hre pri svojom podaní brejk potvrdil a viedol už 4:2. Srbský tenista naďalej dominoval v stretnutí. V siedmom geme zobral Nadalovi znovu podanie a išiel podávať na víťazstvo v druhom sete. Príležitosťou Djokovič nepohŕdol a čistou hrou pri svojom podaní ukončil druhé dejstvo v pomere 6:2 a potreboval získať už iba jeden set, aby si siahol na víťaznú trofej.

Ani v treťom sete nedokázal Nadal zdramatizovať priebeh stretnutia. Djokovič mu v tretej hre znovu zobral servis a po potvrdení brejku viedol už 3:1. V šiestej hre sa Nadal dostal k prvému brejkbalu v zápase, Djokovič však nepripustil žiadnu drámu a zvýšil na 4:2. V ôsmej hre to Nadal znovu dotiahol na priíjme k zhode, no stále nedokázal prelomiť Srbov servis. Za stavu 5:3 využil Djokovič pri súperovom podaní druhý mečbal.

Djokovič a Nadalom absolvovali už 53. vzájomný súboj (26. na tvrdom povrchu), Srb vedie vo vzájomnej bilancii 28:25 (19:7 na tvrdom povrchu). Pred siedmimi rokmi odohrali vo finále Australian Open jeden z najdlhších zápasov histórie, Djokovič uspel po viac ako 6 hodinách 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5. Celkovo sa vo finále grandslamového turnaja stretli v nedeľu už ôsmy raz, obaja uspeli v štyroch prípadoch.

Djokovič sa natrápil v osemfinále

Djokovič sa predstavil v hlavnej súťaži Australian Open na južnej pologuli po pätnásty raz. V rokoch 2008 – 2016 predviedol sériu deviatich minimálne štvrťfinálových účasti vrátane šiestich titulov. Vlani sa lúčil v osemfinále, keď nebol v ideálnej forme, po prehre s Kórejčanom Čchungom. Na ceste do tohtoročného finále nestratil v úvodných dvoch kolách ani jeden set. Postupne zdolal Američana Mitchella Kruegera 6:3, 6:2, 6:2 a po ňom Francúza Joa-Wilfrieda Tsongu 6:3, 7:5, 6:4.

V 3. kole prišla prvá komplikácia, Kanaďana Denisa Shapopalova vyradil po skvelom štvrtom sete 6:3, 6:4, 4:6, 6:0. Najviac sa Djokovič natrápil v osemfinále, v ktorom triumfoval nad Rusom Daniilom Medvedevom 6:4, 6:7 (5), 6:2, 6:3. V súboji o postup medzi najlepšiu štvoricu mu do kariet zahral únava Keia Nišikoriho z predchádzajúcich kôl. Japonec štvrťfinálové stretnutie skrečoval za stavu 6:1, 4:1. V semifinále predviedol Djokovič takmer dokonalý výkon a Francúza Lucasa Pouilla vyprevadil z kurtu po výsledku 6:0, 6:2, 6:2.

Nadal napriek prehre podával obdivuhodné výkony

Jedenásťnásobný víťaz Roland Garros Nadal sa predstavil vo svojom 25. finále na turnaji „veľkej štvorky“. V nedeľu mal šancu vylepšiť svoju doterajšiu nepriaznivú bilanciu v súbojoch o titul v Melbourne (1 víťazstvo – 3 prehry). Na ceste za titulom ho v Aréne Roda Lavera predtým zastavili Švajčiari Stan Wawrinka (2014), Roger Federer (2017) a Srb Novak Djokovič (2012). Na ostatných grandslamových turnajoch je vo finálových dueloch oveľa úspešnejší (16 – 4).

Sedemnásťnásobný grandslamový šampión Nadal nevyužil možnosť stať sa prvým tenistom v histórii, ktorý si pripíše minimálne dva tituly na všetkých turnajoch „veľkej štvorky“ od čias, keď sa grandslamové turnaje začali hrať na troch rozdielnych povrchoch. Jeden kariérny „grandslam“ získali doteraz okrem Nadala aj Švajčiar Roger Federer, Američan Andre Agassi a Djokovič. Srbovi a Švajčiarovi chýba k zisku druhého kariérneho Grand Slamu ďalší titul z parížskej antuky. V minulosti dosiahli tento míľnik aj iní tenisti, v tej dobe sa však grandslamové turnaje hrali iba na dvoch typoch povrchu.

Napriek finálovej prehre podával Nadal na tohtoročnom Australian Open obdivuhodné výkony. V novembri podstúpil operáciu členka a do začiatku turnaja v Melbourne stihol odohrať iba dve exhibičné stretnutia. Predtým naposledy sa na kurte predstavil v súťažnom stretnutí v septembri na vlaňajšom US Open, keď pre zranenie musel skrečovať semifinálový duel proti Argentínčanovi Juanovi Martínovi del Potrovi. Pred Australian Open nestratil ľavoruký Nadal ani jeden set.

V úvodných troch kolách vystavil stopku domácim reprezentantom, v 1. kole Jamesovi Duckworthovi 6:4, 6:3, 7:5, v 2. kole Matthewovi Ebdenovi 6:3, 6:2, 6:2 a v 3. kole Alexovi de Minaurovi 6:1, 6:2, 6:4. V osemfinále zdolal Čecha Tomáša Berdycha 6:0, 6:1, 7:6 (4) a v súboji o postup do semifinále nedal šancu Američanovi Francesovi Tiafoovi (6:3, 6:4, 6:2). V semifinále skončil na jeho rakete premožiteľ Rogera Federera grécky tenista Stefanoc Tsitsipas po výsledku 6:2, 6:4, 6:0.

„Veľká gratulácia Novakovi a jeho tímu. Predvádzal počas turnaja a aj vo finále fenomenálny tenis. Ďakujem aj organizátorom. Žiaden iný turnaj nenapreduje tak výrazne dopredu, čo sa týka starostlivosti o hráčov. Boli to pre mňa krásne dva týždne. Dnes som hral proti súperovi, ktorý bol oveľa lepší ako ja. Vraciam sa po zranení. Pred turnajom v Melbourne som dlhú dobu nehral súťažný zápas, takže aj keď som vo finále neuspel, som spokojný so svojimi výkonmi. Môžem všetkým sľúbiť, že budem ďalej bojovať a tvrdo trénovať. Chcem sa do Austrálie vrátiť a mať lepšiu šancu uspieť ako dnes,“ skonštatoval po zápase zdolaný Nadal.