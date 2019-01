Video + foto: Fíni vo finále zdolali USA, Rusom na MS v hokeji do 20 rokov pomohol hetrik Slepca

VANCOUVER 5. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta na šampionáte do 20 rokov v Kanade. V sobotňajšom dramatickom finále vo Vancouveri Fíni zdolali Američanov 3:2. Do konca tretej tretiny zostávalo 1:26 min, keď fínsky útočník Kaapo Kakko rozhodol gólom na 3:2 o triumfe severanov.

Fíni sa tešia z historicky piateho titulu, tretieho za ostatných šesť rokov (1987, 1998, 2014, 2016, 2019). Američania po druhý raz v histórii získali striebro, ale zároveň predĺžili medailové obdobie na štvrtý rok. Vlani na MS doma v Buffale boli bronzoví.

„Pre fínsky hokej je to veľká vec. Myslím si, že momentálne produkujeme lepších hráčov v porovnaní s minulosťou. Taktiež je pre nás nesmierne cenné, že sme dokázali triumfovať na úzkom klzisku, čo sa nám predtým nepodarilo,“ vyhlásil podľa webu iihf.com fínsky kouč Jussi Ahokas.

Fíni sa ubránili americkým presilovkám

Fínski hokejisti viedli v Rogers Arene vo finále už 2:0, v 32. min otvoril skóre Jesse Ylönen a v 46. min zvýšil na 2:0 Otto Latvala. Američania vyrovnali v rozpätí 1:46 min uprostred tretej tretiny gólmi Alexandra Chmelewského a Josha Norrisa. Rozhodnutie padlo v 59. min z hokejky už spomenutého útočníka TPS Turku Kakka. Výborný výkon podal fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý pochytal 26 z 28 amerických striel.

„Nenapadá mi nikto lepší ako Kaapo (Kakko, pozn.), kto by mohol streliť víťazný gól. Zaslúžil si to, odohral úžasný turnaj,“ poznamenal gólman Luukkonen.

„Áno, je to neuveriteľný hráč. Dnes ukázal, že je to hokejista pre veľké zápasy,“ nadviazal v pochvale na adresu Kakka obranca „Suomi“ Oskari Laaksonen.

„Hokej je o chybách, no myslím si, že Fíni využili jediné zaváhania, ktorých sme sa dopustili. Naopak, my sme nevyťažili z fínskych chýb a myslím si, že to bol najväčší rozdiel v tomto zápase,“ skonštatoval americký center Ryan Poehling, ktorého vyhlásili za najužitočnejšie hráča šampionátu.

„Keď sa v budúcnosti obzrieme späť, pravdepodobne budeme mať na turnaj dobré spomienky. V tejto chvíli nás však táto prehra trápi. Kiežby sme to mohli urobiť inak,“ doplnil ďalší z útočníkov USA Jack Hughes.

Majstri sveta Fíni sa prezentovali 31 pokusmi na bránku. Fíni sa ubránili všetkým piatim americkým presilovkám a s úspešnosťou 31,8% boli v tejto štatistike najlepší na celom turnaji. Obaja finalisti boli aj súpermi mladých Slovákov na MS 2019. S Američanmi Bokrošovi zverenci prehrali 1:2 a s Fínmi 1:5. Oba zápasy odohrali v rámci základnej B-skupiny.

Hetrik Kirila Slepca

Bronzové medaily si v Kanade vybojovali Rusi po triumfe nad Švajčiarmi 5:2. Hetrikom sa v súboji o tretie miesto zaskvel Kiril Slepec, zostávajúce dva ruské góly pridali kapitán Klim Kostin a Nikita Šaškov. Švajčiari sa dva razy dotiahli na rozdiel jedného gólu, na 1:2 znížil v 25. min Valentin Nussbaumer a na 2:3 v 36. min Yannick Bruschweiler.

V 47. min Slepec a v 58. min Slepec gólom do prázdnej bránke definitívne rozhodli o medailovom úspechu pre Rusko. Švajčiari prestrieľali Rusov 36:24 v pokusoch na bránku, ale bolo im to málo platné. Rusi či predtým Sovieti majú v súčte po jedenásty raz bronzové medaily na MS tejto vekovej kategórie.

Slovenskí reprezentanti na svetovom šampionáte v kanadských mestách Vancouver a Victoria po postupe zo základnej skupiny prehrali vo štvrťfinále práve s Rusmi (3:8) a obsadili konečné 8. miesto. Najbližšie sa svetová hokejová elita do 20 rokov stretne v čase 26.12. 2019 – 5.1. 2020 v českých mestách Ostrava a Třinec.

MS v hokeji do 20 rokov (finále)

Vancouver

Fínsko – USA 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Góly: 32. Ylönen (Laaksonen, Puustinen), 46. Latvala (Heponiemi, Kupari), 59. Kakko (Lundell, Jokiharju) – 48. A. Chmelewski (J. Hughes, Cates), 49. Norris (Chmelewski, Cates)

Vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Pražák (ČR), Romasko (Rus.) – Chaput (Kan.), Yletyinen (Švéd.), 17 206 divákov

Zostavy:

Fínsko: Luukkonen – Utunen, Jokharju, Vaakanainen, Laaksonen, Honka, Latvala – Heponiemi, Kupari, Talvitie – Tolvanen, Lundell, Kakko – Puustinen, S. Virtanen, Ylönen – Engberg, Vainionpää, Moilanen

USA: Primeau – Samberg, M. Anderson, Q. Hughes, Kemp, Samuelsson, K. Miller, St. Ivany – Farabee, J. Norris, Robertson – Cockerill, Poehling, Wahlstrom – Cates, Barratt, T. Madden – J. Drury, J. Hughes, A. Chmelewski

O 3. miesto

Rusko – Švajčiarsko 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 5. Slepec (Ivan Morozov, Iľja Morozov), 14. Šaškov (Podkolzin), 33. Kostin (Denisenko, Romanov), 47. Slepec, 58. Slepec (Galimov, Kočetkov) – 25. Nussbaumer (Le Coultre, Sigrist), 36. Bruschweiler (Sigrist, Gross)