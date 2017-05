Video: Francúzi na MS v hokeji 2017 poriadne potrápili Kanaďanov

PARÍŽ 11. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady sú na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku naďalej stopercentní.

Premožiteľa nenašli ani vo svojom štvrtom zápase parížskej B-skupiny, no domáci Francúzi ich poriadne potrápili.

Kanada si za triumf 3:2 pripísala tri body a je na čele tabuľky. V tomto súboji bola prvýkrát na tomto šampionáte vypredaná parížska aréna.

Hneď prvú presilovku využil Ryan O’Reilly na otvárací gól zápasu, ale domácim sa podarilo v 9. min vyrovnať zásluhou presného zásahu Oliviera Dame-Malku. Keď Damien Fleury v 22. min premenil početnú výhodu na druhý gól „krajiny galského kohúta“, v Paríži sa črtalo prekvapenie.

Iba 49 sekúnd pred druhou sirénou však vyrovnal v presilovke Claude Giroux a v 42. min pridal tretí gól kanadského výberu Marc-Édouard Vlasic.

Vzápätí zámorskému tímu skomplikoval situáciu Jeff Skinner vylúčením na 5 minút plus do konca duelu, no Francúzi dlhú presilovku nevyužili a do konca zápasu už nenašli recept na brankára Chada Johnsona.

Skóre sa nezmenilo ani počas záverečnej power play spoluhostiteľov šampionátu.

MS v hokeji 2017: B-skupina

Paríž

Kanada – Francúzsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 6. R. O’Reilly (MacKinnon, Scheifele), 40. Giroux (Lee), 43. Vlasic – 9. Dame-Malka (Rech, Ritz), 22. D. Fleury (S. Da Costa, Auvitu)

Vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: 44. Skinner (Kan.) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jeřábek (ČR), Jozef Kubuš (SR) – Deďuľa (Biel), Kaderli (Švaj.), 14 510 divákov