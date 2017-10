Video: Francúzsko a Portugalsko si zahrajú na MS 2018. Do baráže Švajčiarsko, Švédsko a Grécko

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Na zoznam účastníkov budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku pribudli pri utorňajšom vyvrcholení bojov v základných skupinách európskej časti kvalifikácie ďalšie dva tímy – Francúzsko a Portugalsko. Tie sa stali tiež víťazmi skupín a priamo sa kvalifikovali na MS 2018, doplnili už kvalifikované reprezentácie Belgicka, Anglicka, Nemecka, Islandu, Poľska, Srbska a Španielska. Zo „starého kontinentu“ má zatiaľ istotu účasti 10 krajín, aj organizátor z Ruska.

Portugalčania zvládli súboj o prvé miesto

Francúzi potvrdili definitívu a triumf v A-skupine utorňajším víťazstvom nad Bielorusmi 2:1, keď v Paríži zásluhou Antoineho Griezmanna a Olivera Girouda viedli už dvojgólovým rozdielom.

Do novembrovej baráže sa z tejto skupiny dostalo druhé v poradí Švédsko, ktoré síce podľahlo v Amsterdame domácemu Holandsku 0:2, ale v konečnom účtovaní malo pri rovnosti 19 bodov s „oranjes“ lepšie skóre. Obidva góly Holanďanov strelil už v prvom polčase Arjen Robben, ktorý po stretnutí oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry.

V B-skupine sa o priamu postupovú miestenku do Ruska bojovalo v Lisabone. Domáci Portugalčania zvládli duel so Švajčiarmi, zvíťazili 2:0 a lepším skóre práve pred „Helvétmi“ už môžu úradujúci európski šampióni oslavovať postup na MS 2018. Švajčiari do utorka ani raz nezaváhali, ale ani 27 bodov im napokon nestačilo na prvenstvo v tejto skupine, musia absolvovať „zradnú“ novembrovú baráž.

Gibraltár nepomohol Slovensku

Definitívu neúčasti slovenskej futbalovej reprezentácie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Rusku pripravili v utorok večer hráči Grécka, ktorí zdolali trpaslíka z Gibraltáru presvedčivo 4:0, ako druhí v H-skupine si do tabuľky „druhých“ tímov preniesli 13 bodov a dostali sa pred Slovákov – tí skončili druhí v F-skupine.

Keďže Bosna a Hercegovina triumfovala v utorkovom dueli H-skupinyv Estónsku 2:1, Grécko muselo zvíťaziť pre istotu baráže, čo sa „Helénom“ bez väčších problémov aj podarilo. Z „háčka“ sa už dávnejšie z prvenstva a priameho postupu na MS 2018 tešilo Belgicko.

Kvalifikácia MS 2018 – európska časť

výsledky utorkových zápasov

A-skupina:

PARÍŽ

Francúzsko – Bielorusko 2:1 (2:1)

Góly: 27. Griezmann, 33. Giroud – 44. Saroka

AMSTERDAM

Holandsko – Švédsko 2:0 (2:0)

Góly: 16. a 40. Robben (prvý z pok. kopu)

LUXEMBURG

Luxembursko – Bulharsko 1:1 (1:0)

Góly: 3. Thill – 68. Čočev

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Francúzsko 10 7 2 1 18:6 23 – postup na MS

2. Švédsko 10 6 1 3 26:9 19 – účasť v baráži

3. Holandsko 10 6 1 3 21:12 19

4. Bulharsko 10 4 1 5 14:19 13

5. Luxembursko 10 1 3 6 8:26 6

6. Bielorusko 10 1 2 7 6:21 5

B-skupina:

LISABON

Portugalsko – Švajčiarsko 2:0 (1:0)

Góly: 41. Djourou (vlastný), 57. André Silva

BUDAPEŠŤ

Maďarsko – Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Góly: 81. Böde

RIGA

Lotyšsko – Andorra 4:0 (2:0)

Góly: 19. a 59. Šabala, 11. Ikaunieks, 63. Tarasovs

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Portugalsko 10 9 0 1 32:4 27 – postup na MS

2. Švajčiarsko 10 9 0 1 23:7 27 – účasť v baráži

3. Maďarsko 10 4 1 5 14:14 13

4. Faerské ostrovy 10 2 3 5 4:16 9

5. Lotyšsko 10 2 1 7 7:18 7

6. Andorra 10 1 1 8 2:23 4

H-skupina:

BRUSEL

Belgicko – Cyprus 4:0 (1:0)

Góly: 12. a 62. E. Hazard (druhý z pok. kopu), 52. T. Hazard, 78. R. Lukaku

PIREUS

Grécko – Gibraltár 4:0 (1:0)

Góly: 61. a 63. Mitroglu, 32. Torosidis, 78. Gianniotas

TALLINN

Estónsko – Bosna a Hercegovina 1:2 (0:0)

Góly: 75. I. Antonov – 48. a 84. Hajrovič

Konečna tabuľka H-skupiny:

1. Belgicko 10 9 1 0 43:6 28 – postup na MS

2. Grécko 10 5 4 1 17:6 19 – účasť v baráži

3. Bosna a Hercegovina 10 5 2 3 24:13 17

4. Estónsko 10 3 2 5 13:19 11

5. Cyprus 10 3 1 6 9:18 10

6. Gibraltár 10 0 0 10 3:47 0