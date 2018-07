Video: Francúzsko šokoval útok sexuálneho predátora, ktorý udrel ženu do tváre

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Francúzsko šokoval videozáznam časti útoku sexuálneho predátora obťažujúceho študentku, ktorá keď ho vyzvala, aby prestal, udrel ju silno päsťou do tváre.

Útok sa odohral za bieleho dňa na parížskej ulici a jeho záznam zhliadlo už takmer milión ľudí. Študentka Marie Laguerre tvrdí, že muž ju obťažoval aj viackrát v minulosti. „Nebolo to prvýkrát, stupňovalo sa to,“ povedala francúzskym médiám. Keď sa minulý týždeň vracala pravidelnou cestou zo školy domov, z jednej z kaviarní na ňu začal dotyčný muž pokrikovať obscénne komentáre a „vydávať zvuky so sexuálnymi konotáciami„, uviedlo dievča.

„Nahnevala som sa a povedala som ´buď ticho´. Nemyslela som si, že to bude počuť, ale počul to,“ popisuje študentka vývoj udalostí, ktoré viedli k scéne zachytenej na videu. Muž po nej následne hodil popolník, ktorý ju len o vlások minul, a potom k nej pribehol a udrel ju päsťou do tváre. Zatiaľ čo ďalší hostia v kaviarni začali dievča brániť a kričať na útočníka, študentka ušla domov. Potom si však povedala, že to tak nenechá, vrátila sa do kaviarne a poprosila hostí, aby na polícii svedčili v jej prospech.

Video, ktoré zachytáva časť útoku, jej poskytol majiteľ kaviarne, aby mala dôkazový materiál pre políciu. Páchateľ zatiaľ mužom zákona uniká.