Video: Froome spadol v 1. etape Tour de France 2018, do cieľa prišiel so stratou a krvavým lakťom

FONTENAY-LE-COMTE 7. júla (WebNoviny.sk) – Pre britského cyklistu Chrisa Froomea z tímu Sky sa 105. ročník Tour de France nezačal práve najlepšie.

Obhajca titulu mal pred cieľom nepríjemný pád a do cieľa prišiel so stratou 50 sekúnd. „Dnes som videl mnoho pádov. Prvé dni na takýchto pretekoch bývajú vždy zradné. Žiaľ, aj to súčasťou tohto športu. Ja som rád, že som sa nezranil, do Paríža je ešte dlhá cesta,“ cituje Froomea agentúra AP.

Prvú etapu vyhral Kolumbijčan Fernando Gaviria, ktorý najlepšie zvládol špurt o etapové prvenstvo. Na druhom mieste skončil slovenský cyklista Peter Sagan a tretí bol Nemec Marcel Kittel.

Froome sa na „starej dáme“ okrem roku 2017 tešil z celkového prvenstva aj v rokoch 2016, 2015 a 2013. Ak by rodák z Nairobi získal piatu trofej vyrovnal by sa doterajším rekordérom Jacqueovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi.

There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky’s @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP

— Velon CC (@VelonCC) 7. júla 2018