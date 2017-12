Futbalisti Celty Vigo obrali o body lídra z Barcelony, Lobotka odohral celý zápas

Vstup do galérie TU!

BARCELONA 2. decembra (WebNoviny.sk) – Líder najvyššej španielskej futbalovej súťaže FC Barcelona v La Lige opäť nezvíťazil. „Blaugranas“ po minulotýždňovej remíze vo Valencii (1:1) v sobotu uhrali ďalší nerozhodný výsledok, tentoraz doma s Celtou Vigo (2:2), za ktorú odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína sa na trávniku štadióna Camp Nou v konkurencii svetových hviezd nestratil. V priebehu zápasu bol prakticky bezchybný, zvládol mimoriadne zodpovednú úlohu tzv. „šestky“ a presnosťou prihrávok na úrovni 91,4 % tromfol aj oveľa renomovanejších záložníkov ako Ivan Rakitič či Paulinho.

Spravodlivý výsledok

Hosťujúci kouč Juan Carlos Unzué bol so ziskom bodu spokojný, aj keď sa nechal počuť, že jeho mužstvo mohlo pri troche šťastie uchmatnúť aj všetky tri. „Hneď od úvodu sme sa snažili o vysoký pressing, čo bolo možné iba s fantastickým zapojením všetkých jedenástich hráčov. Naším zámerom bolo, aby Barcelona nemohla využívať hĺbku ihriska a bola tak nútená skúšať to inými spôsobmi. Mám radosť, že v našom tíme sú chlapci, ktorí sú na ihrisku schopní vymyslieť netradičné riešenia. Boli sme trochu viac stiahnutí, ale máme hráčov, ktorí si s tým vedia poradiť. Súper mal čistejšie šance, no boli sme blízko, aby sme napokon vyhrali 3:2. Napriek tomu si myslím, že výsledok je pre nás dobrý a zároveň spravodlivý,“ povedal podľa webu Mundo Deportivo 50-ročný rodák z Pamplony.

Unzué v minulosti pôsobil aj na lavičke barcelonského mužstva. V rokoch 2014-2017 vykonával funkciu asistenta hlavného trénera Luisa Enriqueho. Pripustil, že pri návrate do známeho prostredia prežíval zvláštny pocit. „Samozrejme, nikdy nezabudnem na nádherné roky, ktoré som prežil na tomto mieste. Počas duelu som však na to nemyslel. Musím sa priznať, že na lavičke hosťujúceho mužstva mi zápas pripadal oveľa dlhší,“ s úsmevom dodal niekdajší výborný brankár FC Sevilla a bývalý spoluhráč Samuela Slováka v CD Tenerife.

Šanca pre prenasledovateľov

Skóre stretnutia otvoril v 20. min hosťujúci Iago Aspas. Odpoveď úradujúceho vicemajstra na seba nenechala dlho čakať – v 22. min vyrovnal Lionel Messi. Po zmene strán sa Barcelona aktívnou hrou snažila strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Po zásahu Luisa Suáreza zo 62. min to vyzeralo na trojbodový zápis favorita, no Galícijčania nezložili zbrane a v 70. min zariadil konečnú remízu Maxi Gómez.

Barcelona má po štrnástich kolách Primera División na konte 36 bodov a naďalej sa vyhrieva na 1. pozícii. Sobotňajšie zaváhanie je však šancou pre najbližších prenasledovateľov znova o čosi stiahnuť jej náskok.

„Mám pocit, že nám unikli dva body. Prvých 15-20 minút sme sa nevedeli dostať do zápasu, ale v neskoršom priebehu sme mali dosť šancí, aby sme vyhrali. Po zmene strán sme mohli zvýšiť na 3:1, ale namiesto toho sme mali smolu a duel sa skončil remízou,“ mrzelo po stretnutí barcelonského kormidelníka Ernesta Valverdeho. K spornému okamihu, keď rozhodcovia pre ofsajd neuznali gól Luisa Suáreza, sa nechcel vyjadriť. „Som pokojný, stratili sme dva body. Nie je to niečo, čo by sa predtým Barcelone nestalo. Smerom k rozhodcom nemám čo povedať,“ doplnil 53-ročný Valverde.

LA LIGA 2017/2018

14. kolo

FC Barcelona – Celta Vigo 2:2 (1:1)

Góly: 22. Messi, 62. L. Suárez – 20. Aspas, 70. Maxi Gómez

Stanislav Lobotka (Vigo) odohral celý zápas

Atlético Madrid – San Sebastián 2:1 (0:1)

Góly: 63. Filipe Luis, 88. Griezmann – 29. Willian José (z pok. kopu)

FC Sevilla – Deportivo La Coruňa 2:0 (1:0)

Góly: 45.+ Ben Yedder, 79. Krohn-Dehli

Tabuľka:

1. FC Barcelona 14 11 3 0 36:7 36

2. Valencia 13 9 4 0 33:12 31

3. Atlético Madrid 14 8 6 0 23:7 30

4. FC Sevilla 14 9 1 4 19:14 28

5. Real Madrid 13 8 3 2 25:11 27

6. Villarreal 13 6 3 4 21:15 21

7. San Sebastián 14 5 4 5 28:26 19

8. Celta Vigo 14 5 3 6 26:21 18

9. Betis Sevilla 13 5 3 5 23:27 18

10. Girona 13 4 5 4 16:19 17

11. Leganés 13 5 2 6 9:12 17

12. Getafe 13 4 4 5 19:15 16

13. Espanyol Barcelona 13 4 4 5 10:15 16

14. Levante 14 3 7 4 14:20 16

15. Eibar 13 4 2 7 13:26 14

16. Bilbao 13 3 4 6 14:18 13

17. La Coruňa 14 3 3 8 17:27 12

18. Málaga 14 2 1 10 11:27 8

19. Las Palmas 13 2 2 10 10:32 7

20. Alavés 13 2 0 11 7:22 6