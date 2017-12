Video: Gáborík oslávil tisíci zápas kariéry v NHL gólom a asistenciou, Tatar spečatil víťazstvo

NEW YORK 16. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Marián Gáborík robil čo mohol, ale v tisícom zápase kariéry v NHL nezabránil prehre svojho tímu Los Angeles na ľade New York Rangers 2:4.

Gáborík strelil gól, pridal aj asistenciu a stal sa druhou hviezdou piatkového súboja v Madison Square Garden. Honor prvej hviezdy si vyslúžil útočník Rangers Rick Nash, ktorý strelil víťazný gól svojho tímu. Tridsaťpäťročný slovenský krídelník Gáborík v 1000. zápase v základnej časti NHL zaznamenal 401. gól a rovnako aj 401. asistenciu.

Zároveň sa dostal na 100 bodov v štatistike plus/mínus. V tejto sezóne má zdravotnými problémami sužovaný útočník v 11 zápasoch bilanciu 5 gólov a 3 asistencie.

Tesný a vyrovnaný zápas

„Odohrať tisíci zápas je výnimočná vec. A absolvovať ho v Madison Square Garden, kde som hrával takmer štyri roky, je ešte krajšie. Čo sa týka zápasu, myslím si, že to bolo dobré z našej strany. Mali sme viac striel ako súper, ale im sa podarilo streliť tretí gól príliš neskoro, aby sme ešte raz vyrovnali. Mali sme celkovo dosť príležitostí na to, aby sme získali nejaké body z tohto zápasu. Už zajtra hráme znova a proti ofenzívne ladeným Islanders to nebude jednoduché. Z dnešného zápasu si musíme vziať to dobré, aby sme uspeli.“ uviedol Marián Gáborík podľa webu jeho tímu lakingsinsider.com.

„Bol to naozaj tesný a vyrovnaný zápas s pozornou defenzívou na oboch stranách. Nebolo veľa priestoru na hru a to vydržalo až do posledných minút. Hrali sme proti jednému z najlepších tímov na Západe a celkovo jednej z najlepších organizácii v súťaži. Tento test sme zvládli a hrali sme počas 60 minút tak, ako by sme mali počas celej sezóny,“ povedal Rick Nash podľa webu TSN.

100. gól Kreidera v NHL

V zápase skvelej úrovne „jazdci“ viedli od 11. min presilovkovým zásahom Chrisa Kreidera, ktorý šťastne nohou tečoval strelu od modrej v podaní Kevina Shattenkirka. Bol to 100. gól Kreidera v prestížnej zámorskej profilige. V 24. min prišla prvá veľká chvíľa „tisícového“ oslávenca Gáboríka. Svojím kedysi typickým spôsobom si zbehol po ľavom krídle a strelou švihom prekvapil Henrika Lundqvista, puk prešiel švédskemu gólmanovi pomedzi betóny do bránky – 1:1. V 35. min domáci zásluhou Kevina Hayesa opäť viedli, ale hostia aj po druhý raz vyrovnali. V hlavnej úlohe bol opäť Gáborík, ktorý sa v 48. min na útočnej modrej presadil zoči-voči Shattenkirkovi, jeho zakončenie bekhendom Lundqvist betónom len vyrazil pred seba a voľný Torrey Mitchell strelil druhý gól Kings – 2:2. „Králi“ nedotiahli zápas do bodového zisku. Rozhodujúce slovo mal v 57. min skúsený útočník Rick Nash, ktorý po peknej individuálnej akcii po tretí raz poslal Rangers do vedenia – 3:2. Pečiatku na domácom víťazstve dal 54 sekúnd pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky J. T. Miller, keď predtým Jimmy Vesey rozhodujúcim spôsobom zablokoval strelecký pokus Drewa Doughtyho v power-play hostí.

„Gáborík je efektívny a v tejto sezóne nám už pomohol vyhrať niekoľko zápasov. Sme radi, že ho máme späť v zostave,“ povedal o slovenskom krídelníkovi najlepší obranca L.A. Kings Doughty. „Na tisíci zápas sa snažím nemyslieť dovtedy, kým nepríde,“ vravel Gáborík ešte pred piatkovým stretnutím podľa nhl.com.

Tatar najproduktívnejším Slovákom

Gáborík sa stal 314. hráčom histórie NHL s minimálne tisíckou zápasov na konte. Aktuálne hrá svoju 17. sezónu v NHL a v drese štvrtého klubu. Trojka vstupného draftu z roku 2000 v minulosti strávila osem sezón v Minnesote. V roku 2009 Gáborík podpísal zmluvu s NY Rangers, kde si v ročníku 2009/2010 utvoril svoje kariérne maximum 86 bodov za 42 gólov a 44 asistencií. Po štyroch rokoch s Rangers jeho kroky viedli do Columbusu, kde odohral počas dvoch sezón iba 34 zápasov. V priebehu súťažného ročníka 2013/2014 sa stal hráčom Los Angeles a to bol zásah do čierneho z oboch strán. V play-off strelecky explodoval a 14 gólmi prakticky vystrieľal „kráľom“ triumf v Stanleyho pohári. Do aktuálnej sezóny zasiahol trenčiansky rodák vinou zranenia po prvý raz až 24. novembra v zápase proti Arizone.

Na hranicu 10 strelených gólov v tejto sezóne sa dostal Tomáš Tatar a s 15 bodmi sa stal najproduktívnejším Slovákom. Tatar presilovkovým gólom v 50. min pečatil víťazstvo Detroitu nad Torontom 3:1. Domáci vyhrali len po druhý raz z ostatných 12 stretnutí, hostia neuspeli tretíkrát v rade. Aktívny Tatar si počas 14:29 min na ľade pripísal celkovo 6 striel a okrem gólu pridal aj jednu plusku. Prvou hviezdou zápasu sa stal jeho spoluhráč Trevor Daley. Tridsaťštyriročný obranca skóroval v 30. zápase sezóny vôbec po prvý raz a navyše vo vlastnom oslabení. Bol to už šiesty gól Detroitu v početnej nevýhode v tejto sezóne, čo je v podaní tohto tímu najviac od ročníka 2009/2010 (8)

SUMÁRE NHL

piatok

New York Rangers – Los Angeles 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 11. Kreider (Shattenkirk, Desharnais), 35. K. Hayes (McDonagh, Grabner), 57. Rick Nash, 60. J. T. Miller (Zuccarello, Vesey) – 24. GÁBORÍK (Jokinen), 48. T. Mitchell (GÁBORÍK, Jokinen)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 14:56 min, 1 gól, 1 asistencia, 4 strely, 1 zablokovaná strela, 2. hviezda zápasu

Buffalo – Carolina 4:5 po predĺž. (0:0, 1:1, 3:3 – 0:1)

Góly: 31. Eichel (E. Kane, McCabe), 43. McCabe (E. Kane, Eichel), 50. Eichel (McCabe, Okposo), 50. Eichel (E. Kane) – 31. Williams (McGinn, J. Staal), 43. J. Staal (Slavin, Williams), 45. D. Ryan (Pesce), 47. E. Lindholm (D. Ryan, Aho), 63. Slavin (E. Lindholm, Aho)

Detroit – Toronto 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Góly: 26. DeKeyser (Zetterberg, Frk), 32. Daley (Ericsson, Glendening), 50. TATAR (Zetterberg, Kronwall) – 2. Borgman (M. Martin, Moore)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 14:29 min, 1 gól, 1 pluska, 6 striel

New Jersey – Dallas 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 5. Santini (Gibbons), 20. Coleman (Greene, Gibbons), 37. Boyle (Butcher, Zacha), 53. Lappin (J. Hayes, Boyle), 58. Boyle – 7. Hanzal (Seguin, Lindell), 29. Radulov (Janmark, Lindell)