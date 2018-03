Video: Gáborík skóroval a asistoval, Budaj odchytal tretinu a Chára sa zranil

NEW YORK 14. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili nad hráčmi Tampy Bay Lightning 7:4 v utorkovom zápase zámorskej NHL. Na nečakanom triumfe predposledného tímu Východnej konferencie u 100-bodového lídra mal dvojbodový podiel slovenský útočník Marián Gáborík.

Odohral síce len necelých 11 minút, ale strelil gól a pri ďalšom asistoval. Gáborík v 28. min zvýšil vedenie hostí na 4:2, keď presne namieril počas presilovej hry neďaleko miesta určeného na vhadzovanie v útočnom pásme svojho tímu. Na jeho pohotovú strelu pod hornú žŕdku bol Vasilevskij prikrátky.

Budaj si pripísal tri zákroky

Tridsaťšesťročný krídelník bodoval po desaťzápasovej odmlke, konkrétne prvýkrát od 15. februára, keď k triumfu Ottawy nad Buffalom 3:2 po predĺžení prispel gólom a asistenciou. Bol to vtedy prvý Gáboríkov zápas po výmene z Los Angeles. Aktuálne má trenčiansky odchovanec v tejto sezóne na konte 9 gólov a 9 asistencií.

V dueli sa predstavil aj ďalší Slovák, brankár „bleskov“ Peter Budaj. Na ľad sa dostal po dvoch tretinách, ktoré odchytala jednotka tímu Andrej Vasilevskij. Ruský gólman v nich šesťkrát inkasoval.

Tridsaťpäťročný Budaj si pripísal tri zákroky zo štyroch striel, ktoré na neho smerovali. V NHL bol v akcii po prvý raz od 29. decembra 2017, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela. Nedávno sa vo dvoch zápasoch rozchytal v tíme AHL Syracuse Crunch.

Prvý hetrik Pastrňáka v NHL

Tampa Bay prehrala v riadnom hracom čase prvýkrát od 17. februára a jej náskok na čele Atlantickej divízie pred Bostonom sa zmenšil na 4 body. Bruins na konte o dva zápasy menej. „Neviem, čo si mám myslieť. Časté straty puku, nepresné prihrávky, neschopnosť ubrániť presilovky súpera, neblokovanie striel a to všetko dokopy. Napriek tomu sme dali štyri góly a prehrali o tri? Ťažká noc na domácom ľade,“ uviedol tréner „bleskov“ Jon Cooper pre nhl.com.

Boston zdolal Carolinu 6:4, napriek tomu, že v dueli prehrávali už 1:4. Prvým hetrikom v NHL sa na tom podieľal český útočník David Pastrňák. „Bol to zvláštny zápas,“ skonštatoval Pastrňák. Okrem neho za Bruins skórovali Brad Marchand, Matt Grzelczyk a Danton Heinen. Slovenský obranca Bostonu Zdeno Chára meranie síl nedohral, v III. tretine odišiel po nepríjemnom náraze do mantinelu do šatne a už sa na ľad nevrátil.

Sumáre NHL

utorok

Carolina – Boston 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)

Góly: 23. Aho (Teräväinen, Faulk), 33. Teräväinen (Aho, Williams), 39. Williams (B. McGinn, E. Lindholm), 41. B. McGinn (E. Lindholm) – 20. Marchand (Pastrňák, Riley Nash), 51. Grzelczyk (Kuraly, Schaller), 51. Pastrňák (Marchand), 52. Heinen (Krejčí, Rick Nash), 57. Pastrňák (Grzelczyk, Marchand), 59. Pastrňák (K. Miller, Riley Nash)

Zdeno Chára (Boston) odohral 14:47 min, 0+0, 2 trestné minúty, 3 strely

Montreal – Dallas 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 17. Lehkonen (Galchenyuk, De La Rose), 29. Lehkonen (Drouin, Petry), 30. Gallagher (Drouin, Galchenyuk), 50. Ščerbak – 12. Faksa (Pateryn, Pitlick), 39. Jamie Benn (A. Radulov, Devin Shore)

Tampa Bay – Ottawa 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)

Góly: 5. J.T. Miller (Kučerov, Stamkos), 23. J.T. Miller (Kučerov, Hedman), 37. J. T. Miller (Stamkos, Hedman), 53. McDonagh (Stamkos, Kučerov) – 8. Pääjärvi (Pyatt, Pageau), 11. Dzingel (GÁBORÍK, Ceci), 12. Pyatt (Ceci, Borowiecki), 28. GÁBORÍK (Dzingel, Burrows), 35. Hoffman (Burgdoerfer, Duchene), 39. E. Karlsson, 44. Hoffman (E. Karlsson, Duchene)

Marián Gáborík (Ottawa) 10:49 min, 1+1, 1 strela, 2 trestné minúty

Peter Budaj (Tampa Bay) odchytal 20 minút, kryl 3 zo 4 striel, úspešnosť 75%

Nashville – Winnipeg 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Fiala (Josi, Turris), 9. Watson (Ellis), 9. Arvidsson (F. Forsberg) – 42. Connor (Wheeler, Laine)

Marko Daňo (Winnipeg) 8:03 min, 0+0, 1 hit

Minnesota – Colorado 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Góly: 34. Koivu (Coyle) – 17. Compher (Warsofsky), 35. Zadorov (Comeau), 41. MacKinnon (Nemeth), 54. Compher (Girard, Andrighetto), 59. Jost (Barrie, Rantanen)

Calgary – Edmonton 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 26. J. Gaudreau (Monahan, Ferland)

Andrej Sekera (Edmonton) 16:33 min, 0+0, 2 hity

Arizona – Los Angeles 4:3 po sam. nájazdoch (2:0, 1:1, 0:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 6. Keller (Stepan), 16. Cousins (Hjalmarsson), 31. Dvorak (Domi, Cousins), rozhodujúci sam. nájazd: Goligoski – 31. Pearson (A. Kempe, Toffoli), 53. Carter (Doughty, Muzzin), 58. Carter (Doughty, D. A. Kopitar)

Richard Pánik (Arizona) 18:04 min, 0+0, +1, 2 trestné minúty, 2 strely, 1 „hit“