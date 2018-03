Video: Gáborík strelil gól a stal sa hviezdou zápasu, Halák zastavil aj napriek prehre 25 striel

OTTAWA 17. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Marián Gáborík získal 19. bod v sezóne, keď skóroval pri víťazstve Ottawy na domácom ľade nad Dallasom 3:2 po predĺžení v piatkovom stretnutí severoamerickej NHL. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.

Skúsený útočník v 43. min využil presilovú hru a dosiahol prvý zásah Senators. Presadil sa strelou príklepom po krížnej prihrávke Ryana Dzingela, brankár Dallasu Ben Bishop sa nestihol presunúť a zasiahnuť.

Rodák z Trenčína absolvoval necelých 13 minút a bol to preňho desiaty gól v sezóne. Bodoval v druhom zápase po sebe, hoci pred stretnutím kouč „senátorov“ Guy Boucher priznal, že slovenský útočník nie je v stopercentnom zdravotnom stave.

Hoffman rozhodol o triumfe Ottawy

Skóre duelu otvoril v úvodnej tretine Tyler Seguin. Na Gáboríkov zásah nadviazal Matt Duchene, ale necelé dve minúty pred koncom poslal duel do predĺženia Tyler Pitlick. O treťom triumfe Ottawy po sebe rozhodol v 64. min Mike Hoffman.

„V poslednom čase konečne ukazujeme, aký tím v skutočnosti sme. Je smutné, že až teraz, pretože už je neskoro. Škoda, že sa nám to nedarilo skôr počas sezóny, ale asi sme sa málo snažili,“ uviedol podľa nhl.com Matt Duchene. „Nie som sklamaný. Získali sme jeden skvelý bod. Vrátili sme sa do zápasu, je to fan,“ povedal tréner Stars Ken Hitchcock.

„Ostrovania“ urobili príliš veľa chýb

Brankár Jaroslav Halák zastavil 25 z 30 striel hráčov domáceho Washingtonu, ale nezabránil nezdaru New Yorku Islanders 3:6. V drese víťazného tímu zažiaril tromi bodmi za gól a dve asistencie kanadský útočník Alex Chiasson.

Islanders schytali od Capitals druhú ťažkú prehru za dva dni, vo štvrtok na domácom ľade prehrali 3:7. Hráči Washingtonu, ktorí zvíťazili štvrtýkrát po sebe, si poistil postavenie na čele Metropolitnej divízie, „ostrovania“ sú na opačnom konci divíznej tabuľky.

„Snažíme sa stavať na dobrých prvkoch v našom prejave a chceme hrať na najvyššej úrovni. Urobili sme však príliš veľa chýb. Naozaj sa snažíme a sme odhodlaní dosahovať lepšie výsledky a je frustrujúce, že sa nám to nedarí,“ zhodnotil hviezdny útočník a zároveň kapitán Islanders John Tavares.

NHL

piatok:

Washington – New York Islanders 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Góly: 15. Oshie (Ovečkin, Kuznecov), 28. Bäckström (Kuznecov, Carlson), 38. Niskanen (Chiasson, Bäckström), 42. Chiasson (J. Vrána, Orlov), 51. J. Vrána (Chiasson), 59. Eller (Beagle) – 26. Barzal, 54. B. Nelson (Eberle, Pulock), 57. Tavares (Barzal, Pulock)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 58:35 min a zastavil 25 z 30 striel súpera

Ottawa – Dallas 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 2:1 – 1:0)

Góly: 43. GÁBORÍK (Dzingel, Chabot), 57. Duchene (E. Karlsson, Hoffman), 64. Hoffman (Duchene, E. Karlsson) – 11. Seguin (Jamie Benn, A. Radulov), 59. Pitlick (Hamhuis, Jamie Benn)

Marián Gáborík (Ottawa) 12:57 min, 1+0, 3 strely na bránku, 3. hviezda

Calgary – San Jose 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Góly: 17. Brouwer (Lazar, Stajan), 23. Jankowski (Hathaway), 31. J. Gaudreau (Ferland, Michael Stone), 55. Ferland (Monahan, D. Hamilton) – 6. E. Kane (Hansen), 27. E. Kane (DeMelo, Dillon), 32. Labanc (Burns), 37. E. Kane (Tierney), 39. Hertl (Braun, Vlasic), 42. E. Kane (Pavelski), 57. Fehr (Hertl)

Colorado – Nashville 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 20. MacKinnon (Barrie, Rantanen), 24. Landeskog (G. Bourque, Warsofsky) – 18. Sissons (P. K. Subban, C. Smith), 27. F. Forsberg (C. Smith, Josi), 34. Sissons (Hartman, Bonino), 59. F. Forsberg (Arvidsson)

Anaheim – Detroit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 7. N. Ritchie (O. Kaše, Henrique), 23. D. Grant (Silfverberg), 37. Perry (Getzlaf, Rakell), 46. Kesler (Cogliano, Silfverberg) – 18. Mike Green (D. Larkin, DeKeyser), 28. Nyquist (Abdelkader, Zetterberg)

Vegas – Minnesota 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Góly: 54. Haula (Perron, C. Miller), 60. Carpenter (Perron, Haula) – 8. Zucker (Niederreiter), 26. I. Coyle (Cullen, Brodin), 28. Dumba (Zucker, E. Staal), 60. Parise (M. Koivu, Mikael Granlund)

Tomáš Tatar (Vegas) 17:16 min, +1, 2 trestné minúty, 3 „hity“