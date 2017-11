Video: Gáborík uspel v slovenskom súboji nad Tatarom, Halák vychytal víťazstvo Islanders

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 29. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili nad hráčmi Detroitu Red Wings 4:1 v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL. V dueli sa predstavili dvaja Slováci, Marián Gáborík z víťazného tímu, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu, a Tomáš Tatar na strane zdolaného mužstva.

Hlavnou postavou zápasu bol slovinský útočník Anže Kopitar, ktorý strelil dva góly a pridal k nim aj prihrávku. „Predchádzajúca sezóna mi nevyšla, ale táto môže byť o niečom inom,“ povedal Kopitar pre nhl.com. V 25 zápasoch prebiehajúceho ročníka nazbieral 28 bodov (12+16), zatiaľ čo v minulej sezóne získal na svoje pomery „iba“ 52 bodov (12+40) v 76 dueloch, čo bolo absolútne minimum jeho kariéry v ročníku neskrátenom výlukou.

Dobré víťazstvo „kráľov“

K druhému triumfu „kráľov“ v rade gólovo prispeli aj Adrian Kempe a Dustin Brown, Jonathan Quick si pripísal 23 úspešných zákrokov. Kings sa podarilo uspieť vo dvoch meraniach síl po sebe prvýkrát od 28. októbra.

„Snažíme sa nájsť spôsob ako víťaziť a celý tím do toho vkladá obrovskú snahu. Stále máme pred sebou dlhú cestu, než sa dostaneme tam, kde chceme byť, ale toto bolo dobré víťazstvo,“ uviedol tréner LA John Stevens. Marián Gáborík odohral tretí duel od návratu do zostavy Kings po zranení a okrem štyroch streleckých pokusov si pripísal asistenciu na gól Kempeho.

Brankár predviedol šialené zákroky

Jediným strelcom „červených krídel“ bol obranca Mike Green. Detroit prehral piate stretnutie v rade. „Je to frustrujúce. Musíme to vyriešiť,“ vyjadril sa gólman Jimmy Howard. „Toto, samozrejme, nie je dobré,“ súhlasil útočník Red Wings Gustav Nyqvist.

„Dnes mali dosť šancí na viac než jeden gól, ale ich brankár predviedol niekoľko šialených zákrokov,“ dodal švédsky útočník Red Wings. Slovenský útočník Tomáš Tatar nebodoval, po 15:46 min na ľade skončil s 2 mínuskami.

Ostrovania ešte doma neprehrali

New York Islanders zdolali Vancouver 5:2. Newyorský tím triumfoval v štvrtom dueli po sebe a zostáva jediným klubom zámorskej profiligy, ktorý doma ešte neprehral v základnom hracom čase. Slovenský gólman „ostrovanov“ Jaroslav Halák odchytal celý zápas a zneškodnil 23 pokusov „kosatiek“.

„Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. V tretej tretine si oni vypracovali viac šancí, ale hrali sme dobre a nepúšťali ich do prečíslení,“ povedal bratislavský rodák Halák.

Chicago s Richardom Pánikom nestačilo na Nashville. „Predátori“ zvíťazili 3:2. Pánik odohral iba 8:14 min a nebodoval.

Vegas Golden Knights nestačili na Dallas Stars, prehrali 0:3. Český útočník Radek Faksa rozhodol o úspechu svojho

NHL

utorok:

Buffalo – Tampa Bay 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 17. Sergačiov (T. Johnson, Palát), 33. Girardi (Namestnikov, Kučerov)

Columbus – Carolina 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 2. J. Anderson (Dubois, Werenski), 24. Werenski (Wennberg, Milano), rozhodujúci nájazd Panarin – 8. Hanifin (D. Ryan, Skinner), 51. B. McGinn (Pesce, Jooris)

New York Islanders – Vancouver 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Góly: 6. Ladd (A. Pelech, Tavares), 17. De Haan (Ho-Sang, Quine), 18. Eberle (Barzal, J. Boychuk), 24. A. Lee, 54. Tavares (A. Lee, A. Pelech) – 7. Vanek (L. Eriksson, Gagner), 27. Horvat (C. Tanev)

Jaroslav Halák (New York Islanders) odchytal celý zápas, 23/25, 92% úspešnosť zákrokov

New York Rangers – Florida 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Góly: 25. J.T. Miller (Zuccarello, Skjei), 30. Bučnevič (Kreider, Desharnais), 32. Kreider (Bučnevič, Desharnais), 54. Kreider (Desharnais, Bučnevič) – 6. Barkov (Huberdeau, Yandle), 10. J. McGinn (Bjugstad), 17. Haley (Yandle, Sceviour), 29. Huberdeau (Matheson, Weegar), 59. Malgin (Pysyk, Huberdreau)

Philadelphia – San Jose 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Góly: 1. C. Giroux (J. Voráček, MacDonald) – 11. Tierney (Burns, Dillon), 19. Thornton (Couture, Pavelski), 37. Vlasic (Couture, Braun)

Detroit – Los Angeles 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 15. Green (F. Nielsen, Helm) – 38. D. Brown (Kopitar, Folin), 40. Kopitar (Doughty, Martinez), 41. A. Kempe (GÁBORÍK, Muzzin), 53. Kopitar (Doughty, Muzzin)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 15:46 min, 0+0, -2, 2 hity

Marián Gáborík (Los Angeles) 15:47 min, 0+1, +1, 4 strely

Nashville – Chicago 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 4. F. Forsberg (Arvidsson, Johansen), 24. Watson (Irwin, Bitteto), 43. Josi (Turris) – 6. Wingels (DeBrincat, Sharp), 50. Bouma (Hayden, Rutta)

Richard Pánik (Chicago) 8:14 min, 0+0, -1, 1 strela

Calgary – Toronto 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 46. Michael Stone (S. Bennett, Brouwer) – 19. R. Polák, 33. Zajcev (Hyman, Matthews), 42. Kadri (W. Nylander), 60. L. Komarov

Edmonton – Arizona 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 17. Kassian (Letestu), 55. Benning (Russell, Lucic), 65. Nugent-Hopkins (Benning) – 7. Fischer (Dvorak, Domi), 40. Ekman-Larsson (Domi, Keller)

Vegas – Dallas 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Góly: 33. Faksa (Hamhuis, Pateryn), 40. Faksa (G. Smith, B. Ritchie), 40. Faksa (Roussel, Pitlick)