Video: Gibbsová prekonala rakovinu a po návrate potrápila na US Open bývalú svetovú jednotku

Americká tenistka Nicole Gibbsová skončila na záverečnom grandslamovom podujatí sezóny už v prvom kole, keď nestačila na Rumunku Simonu Halepovú.

Pre rodáčku zo Cincinnati bolo však úspechom už len to, že sa na dvorcoch vo Flushing Meadows mohla predstaviť. V máji jej totiž po prehliadke u zubára diagnostikovali nádor slinnej žľazy, na ktorého odstránenie musela podstúpiť chirurgický zákrok.

Táto forma rakoviny je pomerne vzácna a na jej vyliečenie stačí operácia. Aj preto Gibbsová avizovala, že sa chce predstaviť už vo wimbledonskej kvalifikácii, no časom svoje rozhodnutie zmenila.

V hlavnej fáze ako „lucky losser“

Po návrate na tenisové dvorce hrala prevažne turnaje ITF. Vo finále kvalifikácie US Open prehrala s Číňankou Šuaj Pcheng, ale do hlavnej fáze sa dostala ako tzv. lucky losser. V prvom kole potrápila aj Rumunku Simonu Halepovú, ktorá na víťazstvo potrebovala na kurte Louisa Armstronga až tri sety.

„Určite som sklamaná, ale zároveň sa na to pozerám z novej perspektívy. Je to pre mňa česť hrať na tomto kurte proti hráčke ako je ona. Snažila som si vychutnať tento moment,“ povedala 26-ročná americká tenistka a následne dodala. „Cítila som sa celkom dobre, ale v treťom sete to mohlo byť lepšie. Stratila som dĺžku svojich úderov.“

Na US Open odohrala už 13 zápas

Gibbsová upravila svoju bilanciu v hlavnej fáze US Open na päť výhier a osem prehier a aktuálnej wimbledonskej šampiónke podľahla aj v druhom meraní síl. Na adresu Gibbsovej sa vyjadrila aj Simona Halepová. Skonštatovala, že jej súperka bola v závere trošku unavená, ale dodala, že po návrate po zdravotných problémoch nie je ľahké nastúpiť do zápasového tempa.

„Je to ťažké, keď nehráte zápasy, takže jej rozumiem. Ja som chýbala iba dva týždne a bolo to náročné. Na kurte však vynaložila veľké úsilie,“ vyzdvihla Halepová svoju súperku. V druhom kole záverečného grandslamu tenisovej sezóny sa aktuálna svetová štvorka stretne s ďalšou domácou hráčkou Taylor Townsendovou.

US Open – dvojhra žien – 1. kolo

utorok

Simona Halepová (Rum.-4) – Nicole Gibbsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2