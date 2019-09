Video: Gilbert ovládol rýchlu a dlhú 17. etapu Vuelty, Quintana je späť v boji o celkový triumf

Víťazom stredajšej 17. etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Philippe Gilbert z tímu Deceuninck – Quick Step.

Skúsený belgický pretekár na trati dlhej 219,6 km, ktorá viedla z mesta Aranda de Duero do Guadalajary, triumfoval s dvojsekundovým náskokom pred Írom Samom Bennettom z tímu Bora-Hansgrohe a Rémim Cavagnom, kolegom z tímu Deceuninck – Quick Step.

Nesmierne rýchla etapa

Tridsaťsedemročný Gilbert si pripísal druhý etapový triumf na Vuelte 2019, celkovo 77. v profikariére na ceste, a pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta preukazuje výrazný nárast formy.

Najdlhšia etapa tohtoročnej Vuelty po dni voľna mala prevažne rovinatý profil, nebolo v nej dokonca ani jedno kategorizované stúpanie. Bola však nesmierne rýchla a v bočnom vetre aj zaujímavá. Podľa špecializovaného portálu cyclingnews.com bola stredajšia etapa pravdepodobne najrýchlejšia v histórii zo všetkých etáp aj jednodňových pretekov, ktoré merali aspoň 200 km. Priemerná rýchlosť bola na úrovni 50,6 km/h.

Quintana si výrazne polepšil

V celkovej klasifikácii si červený dres lídra podujatia obhájil Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma. Výrazne si však polepšil Kolumbijčan Nairo Quintana, ktorý sa zo 6. pozície (+7:43 min) prepracoval na druhú priečku hneď za Rogliča s mankom 2:24 min. Tretí je úradujúci majster sveta Alejandro Valverde (Movistar) s odstupom 2:48 min. Quintana bol členom pôvodne takmer 50-člennej skupiny v úniku a keďže sa vpredu udržal až takmer do samého konca (skončil štrnásty 10 sekúnd za víťazom), výrazne si časovo polepšil a zaradil sa späť do boja o celkový triumf. Líder Roglič si po etape vyčítal, že neustrážil únik so šikovným Kolumbijčanom.

„Ťažký deň a moja chyba. Nebol som tam, kde som mal byť, čiže vpredu. Tím ma nakoniec zachránil, ale vyžiadalo si to veľkú snahu. Stále je moja pozícia veľmi dobrá, dnešný deň bol ťažký pre každého. Možno sme dnešnú bitku prehrali, ale rozhodne nie vojnu. Táto Vuelta je skutočne málo predvídateľná, bude to boj až do konca,“ vyhlásil Primož Roglič, cituje ho portál lavuelta.es.