Video: Golden State má možnosť obhájiť titul, po štvrtý raz sa vo finále NBA postaví proti Cavs

HOUSTON 29. mája (WebNoviny.sk) – Aj štvrtý rok po sebe bude obsadenie finále zámorskej basketbalovej NBA rovnaké. Druhým finalistom sa v pondelok stali hráči Golden State, ktorí v rozhodujúcom siedmom zápase finále play-off Západnej konferencie zvíťazili na palubovke Houstonu 101:92.

Lepšia bilancia

Úradujúci šampión sa v boji o trofej Larryho O´Briena stretne s Clevelandom. Golden State má z posledných štyroch meraní síl vo finále lepšiu bilanciu, vedie 2:1.

Houston v pondelok síce po prvom polčase viedol o 11 bodov (54:43), no potom prišla zdrvujúca tretia štvrtina v podaní hostí, v ktorej prevýšili súpera o 18 bodov. V tretej 12-minútovke hráči Rockets minuli všetkých 14 trojkových pokusov, celkovo spoza oblúka poslali mimo až 37 zo 44 striel. V záverečnej štvrtine už domáci nedokázali nájsť odpoveď a nedokázali nadviazať na finálovú účasť z roku 1995.

Darilo sa Durantovi aj Hardenovi

Najlepším strelcom Warriors bol Kevin Durant s 34 bodmi, sekundoval mu Stephen Curry, ktorý takmer dosiahol triple-double – na konte mal 27 bodov, 10 asistencií a 9 doskokov. V drese domácich, ktorým napokon pre zranenie zadného stehenného svalu nepomohol Chris Paul, sa najviac darilo Jamesovi Hardenovi s 32 bodmi.

„Je úžasné, aké dlhé sú zápasy NBA. Máte 48 minút na to, aby ste sa ako tím dostali do rytmu. My máme v talóne toľko palebnej sily, že to musí ísť,“ povedal tréner Golden State Steve Kerr.