Video: Gombos odohral vo Washingtone životný turnaj, skončil v najlepšej osmičke

Štvrťfinále dvojhry bolo konečnou pre slovenského tenistu Norberta Gombosa na turnaji ATP 500 na tvrdom povrchu vo Washingtone.

V americkej metropole bol v piatok nad jeho sily Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý zvíťazil za 58 minút 6:3, 6:3. Bývalý trinásty hráč rebríčka ATP Kyrgios zahral 19 es a po prvom podaní do kurtu získal až 85% bodov.

Ešte aj z druhého podania mal úspešnosť 73% a celkovo predviedol 26 víťazných úderov. Gombos mal bilanciu „winnerov“ a nevynútených chýb 16-19.

„Hneď na začiatku zápasu som prehral svoje podanie. Potom som mal síce brejkbaly, ale neskôr sa súper dostal do rytmu na servise a súkal esá. Vtedy len čakáte, kým sa pomýli, aby sa dalo niečo urobiť z returnu pri druhom podaní. Je to náročné na psychiku. Chcel som s ním čo najdlhšie udržať krok na podaní. To bola moja šanca, ale on ma brejkol aj v druhom sete a potom si to už postrážil,“ zhodnotil Norbert Gombos pre agentúru SITA.

Gombos využil šancu

Gombos zažil na podujatí Citi Open vo Washigtone jeden z vrcholov svojej kariéry. Medzi najlepšiu osmičku na turnaji vyššej kategórie ATP 500 s celkovou dotáciou 2,046 milióna amerických dolárov sa prebojoval vôbec po prvý raz.

Pritom mohlo byť všetko inak. Čoskoro 29-ročný galantský rodák koncom minulého týždňa prehral vo finále kvalifikácie s Dánom Mikaelom Torpegaardom /6:4, 4:6, 3:6/ a zdalo sa, že ho čaká cesta domov.

Do hlavnej súťaže sa 137. hráč rebríčka ATP dostal na poslednú chvíľu ako tzv. lucky loser po odstúpení štvrtého nasadeného Kevina Andersona. Renomovaný Juhoafričan mu nechtiac prepustil miesto v „pavúku“ pre zranenie kolena.

„Veci sa dejú pre niečo. Na turnaji predtým v Granby som tesne prehral v 2. kole a mohol som prísť do Washingtonu. V kvalifikácii mi finále nevyšlo, bol som nahnevaný. O tom, že budem hrať v hlavnej súťaži, som sa dozvedel hodinu a pol pred zápasom, keď sa odhlásil Kevin Anderson. Bral som to ako ponúknutú šancu a snažil sa ju využiť. Skoncentroval som sa a proti Adrianovi Mannarinovi som podal veľmi dobrý výkon. Aj proti mladému Kecmanovičovi to bol zápas s dobrými výmenami, ktorý som na konci tesne ustál,“ prebehol v skratke svoje turnajové vystúpenie v metropole USA.

Kyrgios v pohode

Gombos sa ešte raz vrátil aj k súboju s víťazom piatich turnajov na hlavnom okruhu ATP Kyrgiosom, ktorý je známy aj svojimi častými výstrelkami na kurte. Už neraz sa mu v minulosti podarilo rozptýliť pozornosť súpera natoľko, že ten potom prehral.

„Snažil som sa sústrediť sám na seba, ale on bol dnes v pohode. Raz sa mi snažil naznačiť, že podáva zdola, ale to bolo asi tak všetko. Mali sme v druhom sete jednu skvelú výmenu. On si ju tvrdo ´vydrel´, potom niečo povedal, tak sme sa na tom zasmiali. Bol to dobrý zápas z jeho strany, ktorý si uhral sám.“

Slovenský tenista, ktorá sa v „online“ rebríčku aktuálne posunul zo 137. na 118. miesto, spomenul aj divácky faktor. Hlavný štadión v Rock Creek Park Tennis Center bol počas piatkového štvrťfinálového diania vypredaný.

„Proti Kyrgiosovi som bol zo začiatku nervózny. Predsa len na takom veľkom kurte a pred toľkými ľuďmi som ešte nehral. Pri dlhších a krajších výmenách ich bolo poriadne počuť. Povedal by som, že taký hukot som ešte nezažil. Bola to pre mňa nová skúsenosť. Želám si, aby som ich zažil čo najviac,“ doplnil Gombos pre SITA.