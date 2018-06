Video: Greguš zakričal na Rusnáka nech mu to nechá a strelil svoj druhý gól v národom drese

ŽENEVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Ján Greguš strelil vo svojom 17. štarte v najcennejšom drese druhý gól, oba boli z väčšej vzdialenosti.

Na rozdiel od premiérového presného zásahu za A-tím SR, ktorý dal 26. marca 2017 v Ta´Qali na Malte proti domácemu tímu v kvalifikáciii MS 2018 (skóroval v 41. min na 2:1 pre hosťujúci tím, pozn.) a pričinil sa o víťazstvo 3:1, v pondelok večer vo švajčiarskej Ženeve síce poslal po necelej hodiny hry Slovensko do vedenia, napokon sa však z obratu v skóre a výhry 2:1 tešilo Maroko.

„Gól proti Maroku? Bobo Rusnák si tam loptu dobre preberal, Videl som, že to tam mám dobre, ako keby do behu. Tak som mu zakričal, nech mi to nechá. Chvalabohu mi to tam nechal a ja som mohol vystreliť. Vyskytla sa mi dobrá možnosť spoza šestnástky, tak som neváhal a zakončil. Škoda, že to v pondelok nevyšlo aspoň s tým výsledkom,, možno by to bolo ešte krajšie,“ vyznal sa Ján Greguš zo svojich pocitov v mixzóne ženevského štadióna.

Vystriedal Juraja Kucku

„Krátko po zápase sa mi ťažko hľadajú slová. Marocký súper bol veľmi dobrý a mal svoju kvalitu. Na druhej strane však je potrebné povedať, že sme okrem môjho gólu mohli streliť ešte dva ďalšie. Šancu na skórovanie mal ´Hamšo´(Marek Hamšík, pozn.) i Erik Pačinda, na druhej strane treba športovo priznať, že Maroko malo veľkú futbalovú silu,“ vyjadril sa 27-ročný stredopoliar Greguš, ktorý prišiel na trávnik po zmene strán za Juraja Kucku.

„Pripravovali sme sa na nich. Vedeli sme, ako Maročania odohrali zápasy predtým a vedeli aj to, čo nás čaká. Ani by som nepovedal, že nás niečím prekvapili, Na ihrisku je to však s určitosťou trochu iné, keď hráte proti nim. Kvalita v hre s loptou bola značná, nanešťastie strelili dva góly,“ doplnil hodnotenie rodák z Nitry, ktorý si v od roku 2016 oblieka na klubovej úrovni dres dánskeho FC Kodaň.

Ochranka hnala Slovákov z hracej plochy

V Maroku je futbalový boom. fanúšikovia po konečnom hvizde švajčiarskeho rozhodcu Lionela Tschudiho doslova zaplavili hraciu plochu na Stade de Genéve. „Ochranka nás potom tlačila čo najrýchlejšie dolu z hracej plochy, nech sa nikomu nič nestane. Fanúšikov z Maroka tu bolo fakt dosť, ale videli sme aj tých zo Slovenska, patrí im za to naše veľké poďakovanie,“ povedal Ján Greguš.

Dva prípravné duely – štvrtkový v Trnave proti Holandsku (1:1) a pondelňajší s Marokom (1:2) hodnotí takmer 190 cm vysoký stredopoliar pozitívne. „Myslím si, že sme sa nimi dobre pripravili na jesenný štart v európskej Lige národov. Holandsko a Maroko sú súpermi zvučných mien aj kvality. Prvý zápas proti Holanďanom sme zvládli trochu lepšie výsledkovo, teraz horšie. Verím, že nás dobre nachystali na ďalšie, jesenné zápasy.“

Ján Greguš sa teší na blížiace sa majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku, ktoré sa začnú už na budúci týždeň vo štvrtok 14. júna a potrvajú až do nedele 15. júla 2018. „Sledovať ich budem určite. Ešte neboli také majstrovstvá sveta, ktoré by som vôbec nepozeral. Vyloženého favorita nemám, s určitosťou som však zvedavý na tímy sko sú Brazília, Francúzsko a Belgicko, či sa im bude dariť,“ dodal bývalý hráč Nitry a českých klubov Baník Ostrava a Jablonec.