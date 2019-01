Video: Griffin po prestupe do Detroitu nešetril Clippers a nasúkal 44 bodov, Minnesota s triumfom

NEW YORK 13. januára (WebNoviny.sk) – Návrat basketbalistu Blaka Griffina do Staples Center prvýkrát od trejdu do Detroitu nepriniesol radosť fanúšikom Los Angeles Clippers. V sobotňajšom súboji NBA podľahli Clippers Detroitu Pistons 104:109 a Griffin sa na tom podieľal 44 bodmi.

Veľké víťazstvo proti silnému protivníkovi

Dvadsaťdeväťročného Američana privítali diváci aplauzom a počas spomienkového videa v prestávke po prvej štvrtine mu tlieskali v štýle „standing ovation“. Po prvom polčase hostia viedli 65:54 a Griffin už mal na konte 26 bodov.

Vtedy už niektorí fanúšikovia začali pokrikovať: „Hej, Blake, chýbaš nám, ale na dnes večer stačí…“ Nestačilo, rodák z Oklahoma City pridal ďalších 18 bodov. A hoci minul v závere dvakrát spoza trojkového oblúka, hostia si len tretie víťazstvo z posledných 10 zápasov postrážili.

„Je to pre nás veľké víťazstvo proti silnému protivníkovi. Dobre sme bránili a vedeli podržať loptu, keď to bolo treba,“ uviedol Griffin. „Pred zápasom som vnímal veľký rozruch a tešil sa na súboj. Teraz som rád, že to už mám za sebou. Nabudúce, keď sem prídem, už nebude také šialené,“ dodal 29-ročný hráč Pistons.

Tréner nesie rovnakú vinu ako hráči

Minnesota si poradila s New Orleans 110:106 a výrazne sa na tom podieľal 23-ročný pivot Karl-Anthony Towns. Dosiahol 27 bodov a rovnaký počet doskokov, čo je najviac v jednom zápase v celej jeho kariére, ako aj v tejto sezóne v NBA. Svoj skvelý výkon vyšperkoval aj troma asistenciami a štyrmi blokmi.

„Chcem svoj tím neustále nabíjať energiou. Ak jej potrebujú viac, som pripravený im ju poskytnúť,“ cituje Townsa portál TSN. Reprezentant Dominikánskej republiky zatienil aj tradičného lídra hostí Anthonyho Davisa, ktorý nazbieral 30 bodov a 14 doskokov a po trinásty raz v sérii predviedol double-double.

„Súper nás vo všetkom prevýšil. Oni urobili všetko pre víťazstvo, my veľmi málo. Zle sme doskakovali, strácali sme lopty a ja nesiem na tom rovnakú vinu ako aj hráči,“ sypal si popol na hlavu tréner New Orleans Alvin Gentry.