Video: Halák asistoval pri víťaznom góle Bostonu v predĺžení, obrat predviedol aj Washington

Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili v piatkových dvanástich zápasoch NHL a jednu asistenciu si paradoxne zapísal brankár Jaroslav Halák. On a Zdeno Chára boli pri triumfe Bostonu nad New Yorkom Rangers 3:2 po predĺžení. Z víťazstva sa tešil aj Richard Pánik, jeho Washington zdolal Tampu Bay 4:3 rovnako po predĺžení. Andrej Sekera bol v zostave Dallasu, ktorý doma prehral so St. Louis 1:3.

Boston s parádnym obratom

Už šesť zápasov po sebe neprehrali hokejisti Bostonu Bruins a sériu duelov, v ktorých bodovali, natiahli na desať. Boston sa po Dni vďakyvzdania predstavil domácim fanúšikom v TD Garden a predviedol parádny obrat z 0:2 na 3:2. Veľkú zásluhu na tom mal Jaroslav Halák, ktorý počas 61:12 min predviedol 26 zákrokov s úspešnosťou zásahov 92,9%.

Halák bol aj na začiatku víťaznej českej akcie v predĺžení, ktorú po skvelej prihrávke Davida Pastrňáka zakončil David Krejčí strelou do takmer odkrytej bránky. Henrik Lundqvist bol vytiahnutý pri žŕdke bez nároku na zákrok. Pritom hostia viedli v Bostone až do 39. min 2:0.

Halák odchytal desiaty zápas v sezóne a pripísal si šieste víťazstvo. Kapitán Chára bol s 23:39 min druhý najviac vyťažený hráč svojho tímu s bilanciou 3 „hity„, 1 zablokovaná strela a na konci 1 mínusový bod. Zároveň nepredĺžil šnúru štyroch zápasov, v ktorých bodoval.

Jedno z najlepších mužstiev

„Mám dobrý pocit z nášho výkonu. V tretej tretine tam bolo veľa energie, bolo to cítiť aj na striedačke. Víťazný gól? Posunul som puk výbornému hráčovi a Pastrňák urobil cez dvoch hráčov súpera celú akciu. Potom som mal už prázdnu bránku pred sebou,“ povedal David Krejčí, strelec víťazného gólu, na oficiálnom webe NHL. Pastrňák má na konte už 24 gólov a o šesť presných zásahov vedie tabuľku kanonierov NHL. V produktivite mu patrí 4. miesto so 41 bodmi, lídrom je Nemec Leon Draisaitl z Edmontonu so 48 bodmi.

„Náročný zápas. Udržali sme sa v ňom najmä vďaka Jarovi Halákovi a úspešným oslabeniam. Jaro a ubránené presilovky nám dali šancu na dva body a to sme aj využili. Teraz sme šťastní,“ skonštatoval 23-ročný David Pastrňák.

„Boston je jedno z najlepších mužstiev ligy. V tomto zápase 35 minút akoby trochu spali a potom to roztočili.´Nakoplo´ ich ubránené oslabenie troch proti piatimi. Na konci druhej a na začiatku tretej tretiny prepli na vyšší rýchlostný stupeň. Oni vedia ako zvíťaziť, aj keď nehrajú svoj najlepší hokej,“ uznanlivo podotkol švédsky gólman NY Rangers Henrik Lundqvist.

Dve vylúčenia Pánika

Ďalší pôsobivý obrat piatkovej noci predviedli na domácom ľade hráči Washingtonu. Po dvoch tretinách prehrávali s hokejistami Tampy Bay 1:3, ale gólmi Jakuba Vránu a Alexandra Ovečkina si vynútili predĺženie. V ňom rozhodol o triumfe Capitals ruský obranca Dmitrij Orlov.

Slovenský útočník Richard Pánik odohral iba 7:09 min aj vinou toho, že mal na konte dva dvojminútové tresty. Prvé vylúčenie Pánika na konci prvej tretiny potrestal Brayden Point otváracím gólom zápasu. Bol to jeho stý presný zásah v NHL.

„Hrali sme dobre, mali sme dvojbodový náskok. Keď však súper znížil na 2:3, presunul ´momentum´ na svoju stranu a dostal svoje nohy späť do zápasu,“ povedal Brayden Point.

Ovečkin sa dotiahol na Selänneho

Ruský kapitán Washingtonu Ovečkin si pripísal 255. presilovkový gól v kariére a dotiahol sa na Fína Teemu Selänneho na tretie miesto historického poradia NHL.

Washington sa víťazstvom dotiahol na Boston, oba tímy majú na čele Východnej konferencie aj celej NHL po 41 bodov.

„Lepšia hra s pukom a viac stráveného času v ich obrannom pásme. Tým sme sa dostali naspäť do zápasu. Utvorili sme si veľa šancí a pomohli sme si aj presilovkami, to bolo dôležité,“ zhodnotil český útočník Jakub Vrána. Vďaka gólu a asistencii sa dostal na 22 bodov v sezóne (12+10).

NHL – výsledky

piatok:

Boston – New York Rangers 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

*Zdeno Chára odohral 23:39 min, 3 „hity„, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

*Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 61:12 min, 1 asistencia, 26 zákrokov z 28 striel, úspešnosť 92,9%

Washington – Tampa Bay 4:3 po predĺžení (0:1, 1:2, 2:0 – 1:0)

*Richard Pánik (Washington) odohral 7:09 min, 2 „hity„, 1 zablokovaná strela, 4 trestné minúty

Dallas – St. Louis 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:54 min, 1 strela, 2 zablokované strely

Buffalo – Toronto 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Chicago – Colorado 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Anaheim – Winnipeg 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Minnesota – Ottawa 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)

Philadelphia – Detroit 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

San Jose – Los Angeles 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Vegas – Arizona 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Columbus – Pittsburgh 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Carolina – Nashville 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)