Video: Halák bol prvou hviezdou zápasu, Washington s Pánikom a Fehérvárym deklasoval Chicago

Hokejisti Bostonu si vylepšili bilanciu prípravných zápasov pred novou sezónou NHL o tretie víťazstvo (3-0-2). Bruins si v domácom prostredí TD Garden poradili s New Jersey Devils 2:0 a veľkú zásluhu na tom mal Jaroslav Halák.

Slovenský brankár pochytal všetkých 29 striel z hokejok hosťujúcich hráčov a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Ďalší Slováci sa v zápase nepredstavili. Obranca a zároveň kapitán „medveďov“ Zdeno Chára oddychoval a útočník Peter Cehlárik pauzuje niekoľko dní so zranením v dolnej časti tela.

„Je to stále len prípravný zápas, ale víťazstvo sa počíta. Keď sa zvíťazí, je to vždy dobrý pocit a nezáleží na tom, či ide o súťažný zápas alebo nie,“ uviedol Jaroslav Halák pre zámorské médiá po stretnutí na klubovom webe Bruins. „Bol to veľmi dobrý zápas z pohľadu celého mužstva. Takmer po celých 60 minút sme korčuľovali so srdcom. V druhej tretine tam boli nejaké chybičky, ale vyriešili sme ich. Hrali sme solídne,“ doplnil Halák.

Halákov výkon medzi žŕdkami pochválil aj tréner Bostonu Bruce Cassidy. „Bol vynikajúci. Pôsobil sviežo, dobre si počínal s pukom. Kontrola odrazených pukov bola excelentná, celkový výkon usporiadaný. Bolo by zaujímavé, keby ešte aj skóroval,“ reagoval Cassidy aj na Halákov pokus trafiť prázdnu bránku súpera na konci zápasu.

NHL – prípravné zápasy

streda

Pittsburgh – Detroit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Boston – New Jersey 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

* Jaroslav Halák odchytal celý zápas (29 zákrokov) a bol prvou hviezdou

Buffalo – Columbus 4:3 po predĺžení (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0)

Toronto – Montreal 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Nashville – Carolina 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Chicago – Washington 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

* Richard Pánik (Washington) odohral 14:57 min, 1 plusový bod, 1 strela, 1 „hit“

* Martin Fehérváry (Washington) odohral 19:46 min, 3 plusové body, 2 strely, 2. „hity“)

Anaheim – Los Angeles 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Vancouver – Ottawa 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Las Vegas – Colorado 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)