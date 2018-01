Video: Halák vychytal triumf nad New Jersey, Daňo strelil víťazný gól, Tatar sa pobil

NEW YORK 8. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti New York Islanders zvíťazili nad hráčmi New Jersey Devils 5:4 po samostatných nájazdoch v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. V bránke „ostrovanov“ odchytal celý duel Jaroslav Halák, ktorý zneškodnil 42 striel hostí.

Islanders prehrávali už 2:4, no gólmi Sebastiana Aha a Cala Clutterbucka vyrovnali na 4:4 a v piatej sérii nájazdov rozhodol o triumfe domácich Brock Nelson. Devils prehrali už piaty zápas za sebou, Islanders ukončili sériu piatich meraní síl bez bodu.

„Toto je presne to, čo sme potrebovali. Snáď si počas sezóny na tento triumf ešte spomenieme, pretože to bol veľký úspech. Musíme sa však ešte zlepšiť,“ uviedol kouč NY Islanders Doug Weight pre nhl.com.

Druhý presný zásah slovenského útočníka

Winnipeg zdolal San Jose 4:1. Víťazný gól strelil slovenský útočník Marko Daňo. Jeho druhý presný zásah v sezóne prišiel v 32. min, odchovanec Dukly Trenčín tečoval strelu Jacoba Troubu od modrej čiary a zvýšil vedenie Jets na 2:0. Hlavnými strojcami úspechu „tryskáčov“ boli Mathieu Perreault s Connorom Hellebuyckom, Perreault strelil dva góly a Hellebuyck chytil 31 z 32 streleckých pokusov Sharks. Winnipeg triumfoval v 15. z posledných 17 domácich meraní síl.

„Je skvelé ísť na ľad a vedieť, že doma sme veľmi silní. Nie som si úplne istý, prečo to tak je, ale momentálne si užívame množstvo zábavy. Sme šťastní z toho ako veci plynú,“ uviedol Mathieu Perreault.

Sekera za „olejárov“ nenastúpil

Chicago zvíťazilo nad Edmontonom 4:1. Útočník „čiernych jastrabov“ Richard Pánik odohral takmer jedenásť minút, počas ktorých nebodoval, no pripísal si jednu strelu a tri „hity“. Obranca „olejárov“ Andrej Sekera nenastúpil. Edmonton prehral šesť z posledných siedmich duelov, a v ostatných piatich strelil spolu iba tri góly.

„Nemyslím si, že je niekto so súčasnými výsledkami spokojný. Niečo nerobíme dobre a musíme to napraviť,“ poznamenal obranca Oilers Darnell Nurse.

Gourde v bitke poslal Tatara na ľad

Krídelník Detroitu Tomáš Tatar sa v stretnutí s Tampou Bay pobil. Jeho súperom bol v 19. min duelu útočník „bleskov“ Yanni Gourde, ktorý rozdal viac úderov a poslal Slováka v drese „červených krídel“ na ľad. Bola to druhá Tatarova bitka v tomto ročníku NHL, jeho prvým súperom bol v októbri hráč Vegas Golden Knights Erik Haula. Tatar v zápase s Tampou Bay nebodoval a napočítali mu tri mínusky a štyri strely.

Zdeno Chára nezabránil prehre Bostonu s Pittsburghom 5:6 po predĺžení. Slovenský obranca odohral 26:44 min, najviac zo všetkých hráčov „medveďov„. Pripísal si jednu asistenciu, dva plusové body a tri hity.

NHL

nedeľa:

New York Islanders – New Jersey 5:4 po sam. nájazdoch (1:0, 1:2, 2:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 16. A. Lee (Pulock, Hickey), 31. Beauvillier (Barzal, Eberle), 48. Aho (Tavares, Barzal), 56. Clutterbuck (Aho, Nelson), rozhodujúci sam. nájazd Nelson – 25. Zajac (Vatanen, Palmieri), 37. Zajac (Gibbons), 43. Wood (Butcher, Hall), 44. Hall (J. Moore, Wood)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý duel, 42/46, úspešnosť 91.3%

Philadelphia – Buffalo 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Góly: 24. Gostisbehere (Konecny), 28. Couturier (C. Giroux, J. Voráček), 59. Couturier (J. Voráček, M. Raffl), 60. Provorov (Simmonds, MacDonald) – 22. R. O’Reilly (Eichel)

Chicago – Edmonton 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 9. Schmaltz (Hartman, Rutta), 10. DeBrincat (Kämpf), 40. Saad (Toews, Hinostroza), 50. Oesterle – 25. Nurse (Cammalleri, Kassian)

Richard Pánik (Chicago) odohral 10:53 min, 0+0, 1 strela, 3 hity

Washington – St. Louis 4:3 po predlžení (1:0, 0:2, 2:1 – 1:0)

Góly: 14. Connolly (Ovečkin, Carlson), 48. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 51. Eller (Oshie, Bowey), 65. Bäckström (Oshie) – 22. Tarasenko (Barbašiov, Edmundson), 26. A. Steen (B. Schenn, Pietrangelo), 56. Gunnarsson (Berglund, T. Thompson)

Winnipeg – San Jose 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 13. Hendricks (Armia, Copp), 32. DAŇO (Trouba, Copp), 40. Perreault (Wheeler, Myers), 57. Perreault (Myers) – 35. Couture (Pavelski, Burns)

Marko Daňo (Winnipeg) 4:28 min, 1+0, +1, 2 strely, 1 hit

Columbus – Florida 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 10. N. Foligno (Dubois, Jones), 38. Dubois (Jones, Panarin), rozhodujúci sam. nájazd J. Anderson – 21. Huberdeau (Dadonov, Barkov), 59. Barkov (Huberdeau, Yandle)

Detroit – Tampa Bay 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Góly: 24. Nyquist (Bertuzzi, Zetterberg), 44. Abdelkader (Mantha) – 9. Girardi (Namestnikov, Gourde), 15. T. Johnson (Girardi, Palát), 39. Gourde (Killorn, Namestnikov), 54. Kučerov (Stamkos), 57. Gourde (Palát)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:44 min, 0+0, -3, 5 trestných minút, 4 strely

Montreal – Vancouver 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 10. Alzner, 23. Galchenyuk (Petry, Drouin), 49. Gallagher (Alzner), 59. Byron (Gallagher), 60. Pacioretty (Danault, Petry) – 34. D. Sedin (Edler, H. Sedin), 43. Del Zotto (Boeser, D. Sedin)

Pittsburgh – Boston 6:5 po predĺžení (3:1, 1:4, 1:0 – 1:0)

Góly: 4. Oleksiak (Hunwick, Hagelin), 12. P. Kessel (Crosby, Malkin), 14. Letang (Crosby), 40. Malkin (Crosby, Hörnqvist), 43. Sheahan, 63. Malkin (P. Kessel, Letang) – 2. Spooner (K. Miller, DeBrusk), 28. Marchand (Bergeron), 29. Acciari (Carlo, Marchand), 33. Pastrňák, 38. Backes (CHÁRA, Heinen)

Zdeno Chára (Boston) 26:44 min, 0+1, +2, 3 hity

Vegas – New York Rangers 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 18. Neal (Perron), 49. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault) – 14. Zibanejad (Grabner, Lettieri)