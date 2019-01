Video: Halák vychytal víťazstvo Bostonu a pripísal si asistenciu, z triumfu sa tešili aj Tatar a Černák

BOSTON 4. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák si pripísal trináste víťazstvo v aktuálnej sezóne, keďže jeho Boston Bruins triumfoval na domácom klzisku nad Calgary Flames 6:4 a tohto kanadského súpera zdolal tretíkrát v sérii.

Marchand a DeBrusk strelili po dva góly

Tridsaťtriročný Bratislavčan mal počas duelu viac práce ako jeho náprotivok a kryl 33 z 37 streleckých pokusov „plameňov“.

Stretnutie ukončil s úspešnosťou zákrokov 89,2 % a do štatistík si pripísal aj jednu asistenciu, už tretiu v prebiehajúcom ročníku. V ofenzíve sa spomedzi hráčov Bostonu najviac darilo Bradovi Marchandovi a Jakovi DeBruskovi s dvoma presnými zásahmi.

„Po úspešnej veľkej udalosti v podobe Winter Classic sme sa sústredili predovšetkým na to, aby sme pokračovali v budovaní nášho úspechu. Myslím si, že sme urobili dobrú prácu a ukázali sme, akí sme dobrí. Bol to kvalitný tímový výkon od každého hráča, predviedli sme dôležité bloky striel a takisto veľké zákroky v kľúčových momentoch,“ povedal pre NHL.com dvojnásobný úspešný strelec DeBrusk. V zostave „medveďov“ nechýbal ani slovenský kapitán Zdeno Chára, ktorý strávil na ľade 19:48 min.

Tatarov Montreal uspel v derby

Z víťazstva sa tešil aj ďalší slovenský hokejista, útočník Tomáš Tatar. Jeho Montreal Canadiens pred vlastnými fanúšikmi pokoril v kanadskom derby Vancouver Canucks 2:0 najmä vďaka výbornému brankárovi. Carey Price sa vrátil do súťažného diania po zranení a proti „kosatkám“ predviedol 33 úspešných zákrokov. Do streleckej listiny sa z domáceho tímu zapísali Jordie Benn a Jonathan Drouin.

Tatar odohral 16:10 min bez bodového zisku, súperovho gólmana ohrozil dvoma strelami. „Cítil som sa oddýchnutý, krátku prestávku som uvítal,“ stručne zhodnotil Price, ktorého potešila aj nominácia do Zápasu hviezd NHL. „Je to pre mňa pocta. Vždy je to zábava byť súčasťou takejto akcie. Plánujem sa na nej zúčastniť,“ dodal Kanaďan.

Prvý gól Nylandera v sezóne

Tampa Bay Lightning dosiahla hladké víťazstvo 6:2 na klzisku Los Angeles Kings, na ktorom mal najväčší podiel ruský útočník Nikita Kučerov s bilanciou 1+3.

Tri body za gól a dve asistencie si pripísal jeho kanadský spoluhráč Steven Stamkos. Slovenský obranca Erik Černák sa predstavil po boku skúseného Ryana McDonagha v druhom defenzívnom páre. Mladý odchovanec Košíc odohral 17:46 min a rozdal tri „hity“, pričom ho tréneri využívali aj v oslabeniach.

V úvodnom stretnutí štvrtkového programu zaujal premiérový tohtosezónny gól v podaní Švéda Williama Nylandera, ale ten nepomohol Torontu Maple Leafs k víťazstvu.

„Javorové listy“ bez zranenej brankárskej jednotky Frederika Andersena nestačili na Minnesotu Wild a doma prehrali tesne 3:4. V drese kanadského mužstva sa okrem Nylander dvakrát presadil Mitch Marner, na strane hostí presne mierili Charlie Coyle, Mikko Koivu, Jared Spurgeon a Zach Parise.

Sumáre NHL

štvrtok

Toronto – Minnesota 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Góly: 1. Marner (C. Brown, Tavares), 6. Marner (Tavares, Hainsey), 29. W. Nylander (Matthews, Dermott) – 10. Coyle (Kunin, Spurgeon), 26. M. Koivu (Spurgeon, Parise), 30. Spurgeon (Greenway, Niederreiter), 45. Parise (Coyle)

Boston – Calgary 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Góly: 10. J. Moore (Grzelcyk, Karlsson-Forsbacka), 15. DeBrusk (Krejčí, Donato), 22. Marchand (Krug, Bergeron), 41. Pastrňák (Krug, HALÁK), 54. DeBrusk (Krejčí), 59. Marchand (Pastrňák, Bergeron) – 8. Frolík (Jankowski), 21. E. Lindholm (Gaudreau, Hanifin), 50. Gaudreau (Monahan, Hanifin), 57. Backlund (Giordano, R. Andersson)

Jaroslav Halák odchytal celý zápas, kryl 33 z 37 striel, úspešnosť zákrokov 89,2 %, 1 asistencia, Zdeno Chára (obaja Boston) odohral 19:48 min, +1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 1 „hit“, 2 zablokované strely

Buffalo – Florida 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Góly: 5. Skinner (S. Reinhart), 8. T. Thompson (Sobotka, Sheary), 42. S. Reinhart (Pilut, Bogosian), 57. Skinner – 34. Vatrano (Sceviour), 53. Hoffman (Barkov, Huberdeau), 59. Barkov (Yandle, Ekblad)

Philadelphia – Carolina 3:5 (0:0, 0:3, 3:2)

Góly: 47. Simmonds (Voráček, Giroux), 48. Couturier (Giroux, Konecny), 51. J. Van Riemsdyk (Voráček, Gostisbehere) – 22. D. Hamilton (S. Aho, Teräväinen), 24. J. Williams (S. Aho, D. Hamilton), 38. Teräväinen (S. Aho, Ferland), 46. Foegele (Mäenalanen, Faulk), 56. Teräväinen

Montreal – Vancouver 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly: 12. Jordie Benn (Kotkaniemi, Armia), 29. Drouin (Domi)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:10 min, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku

New York Islanders – Chicago 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)

Góly: 7. Barzal (Beauvillier, J. Boychuk), 39. Barzal (Leddy, Lee), 62. D. Toews (J. Bailey, B. Nelson) – 4. Kahun (Saad, Keith), 46. P. Kane (Gustafsson, J. Toews)

St. Louis – Washington 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 4. R. Thomas (Bortuzzo, Schwartz), 33. Parayko (R. O’Reilly, Perron), 37. Sundqvist (Barbašov, Pietrangelo), 46. Pietrangelo (Perron, R. O’Reilly), 52. Bozak – 46. Ovečkin (Kempný, Carlson), 23. Connolly (Eller, Kempný)

Los Angeles – Tampa Bay 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Góly: 28. Wagner, 58. Doughty (Kopitar, D. Brown) – 7. Kučerov (Stamkos, Johnson), 8. Point (Stamkos, Kučerov), 15. Callahan, 21. McDonagh (Point, Kučerov), 38. Stamkos (Kučerov, Hedman), 51. Joseph (Callahan)

Erik Černák (Tampa) odohral 17:46 min, 3 „hity“