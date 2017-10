Video: Halák vychytal víťazstvo Islanders nad Golden Knights, Chára sa pobil

NEW YORK 31. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili nad hráčmi Vegas Golden Knights 6:3 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. V bránke víťazného tímu nastúpil Jaroslav Halák, ktorý zneškodnil 31 streleckých pokusov „zlatých rytierov“. Bratislavský rodák zatiaľ v prebiehajúcej sezóne odchytal 8 duelov s bilanciou 5 víťazstiev, 2.66 inkasovaného gólu na zápas a 91,6% úspešnosťou zákrokov. Nováčik z Vegas prehral len po druhý raz (bilancia 8-2).

Jedným z hlavných strojcov triumfu „ostrovanov“ bol kapitán John Tavares, ktorý zaznamenal dva góly. Tavares, prvá hviezda uplynulého týždňa NHL, dosiahol v uplynulých piatich meraniach síl deväť presných zásahov. „Hrali sme vo vysokom tempe a naozaj tvrdo sme bojovali, to je vždy kľúč k víťazstvu,“ vyjadril sa Tavares pre oficiálnu webovú stránku súťaže.

Mínuska za bitku

Golden Knights sa po neúspechu s Islanders nestali prvým tímom v histórii zámorskej profiligy, ktorý vo svojom úvodnom ročníku dokázal zvíťaziť šesťkrát po sebe. Navyše sa im zranil ďalší brankár, v 35. min musel nútene striedať mladý Švéd Oskar Dansk, ktorého nahradil Maxime Lagace.

Boston so Zdenom Chárom v zostave nestačil na Columbus, ktorému podľahol 3:4 po samostatných nájazdoch. Slovenský obranca odohral vyše 24 min, nebodoval, pripísal si jednu mínusku a tiež päť trestných minút za bitku s Joshom Andersonom. Podľa špecializovaného portálu hockeyfights.com sa stal víťazom práve kapitán Bruins, ktorý svojho súpera zložil na ľad. Príčinou konfliktu bol prechádzajúci Chárov „hit“, ktorým kanadského útočníka narazil na mantinel. To sa Andersonovi nepáčilo, a po vymenených „sekerách“ obaja hráči zhodili rukavice.

Nový klubový rekord

Vo floridskom derby uspela Tampa Bay, ktorá zdolala Floridu divokým výsledkom 8:5. V bránke Tampy nastúpil Andrej Vasilevskij, ktorý si pripísal deviaty triumf v rade, čím utvoril nový klubový rekord. „Je naozaj dobrý. Pravdepodobne vám povie, že nemal svoj deň. Ale oveľa častejšie je naším najlepším hráčom. Bežne síce nedostáva päť gólov, ale najviac, čo môže urobiť, je vyhrávať zápasy a to sa mu darí,“ pochválil svojho gólmana kouč „bleskov“ Jon Cooper.

Kapitán Lightning Steven Stamkos strelil dva góly a pridal jednu asistenciu, jeho spoluhráč z útoku Nikita Kučerov skóroval raz. Stamkos je momentálne najproduktívnejším hráčom ligy, v 13 dueloch nazbieral 24 bodov (6+18). Kučerov je s 13 gólmi z rovnakého počtu meraní síl najlepším strelcom NHL. Pripísal si aj 8 asistencií, a s 21 bodmi mu patrí druhá priečka v rebríčku produktivity.

Hrdinom Goligoski

Arizona ukončila nelichotivú sériu bez víťazstva, keď zdolala Philadelphiu 4:3 po predĺžení. „Kojoti“ pred stretnutím s „letcami“ neuspeli ani v jednom z 11 duelov novej sezóny. Ani triumf nad Flyers nebol jednoznačný, Coyotes síce od 42. min viedli 3:0, a minútu pred koncom 3:1, ale „letci“ dokázali vyrovnať.

Hrdinom sa nakoniec stal obranca Alex Goligoski, ktorý skóroval v čase 64:45 min. Na víťazný gól mu prihral 19-ročný útočník Clayton Keller, ktorý si tým predĺžil svoju bodovú sériu na šesť meraní síl. „Celý štadión si myslel, že bude strieľať, a on z toho vykúzlil prihrávku pre Alexa. Je to výborný hráč, a to má len 19 rokov,“ povedal o Kellerovi tréner Arizony Rick Tocchet.

SUMÁRE NHL

pondelok:

Columbus – Boston 4:3 po sam. nájazdoch (2:0, 1:1, 0:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 2. Savard (Wennberg, Calvert), 13. Jenner (Nutivaara, J. Anderson), 29. Motte (Nutivaara, Bobrovskij), rozhodujúci sam. nájazd O. Bjorkstrand – 36. Bergeron (Heinen, Pastrňák), 51. Krug (K. Miller, Pastrňák), 52. Marchand (Bergeron, Pastrňák)

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:08 min, 0+0, -1, 5 trestných minút, 1 strela, 1 hit

New York Islanders – Vegas 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Góly: 14. Ladd (Leddy, J. Boychuk), 35. Tavares (Leddy, Josh Bailey), 38. Barzal (A. Lee, Josh Bailey), 45. Clutterbuck (Seidenberg, Kuľomin), 49. Kuľomin (Seidenberg), 53. Tavares (Josh Bailey, A. Lee) – 10. W. Karlsson (Eakin), 16. Tuch (C. Miller, Hunt), 55. C. Miller (Tuch, Hunt)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, kryl 31 z 34 striel, úspešnosť 91,2%

Philadelphia – Arizona 3:4 po predĺžení (0:2, 0:0, 3:1 – 0:1)

Góly: 43. Couturier (C. Giroux, Provorov), 60. Weal (Provorov, Filppula), 60. Couturier (C. Giroux, Provorov) – 3. Martinook (Hjalmarsson, Richardson), 8. Dvorak (Ekman-Larsson, Demers), 42. Perlini (Goligoski, Hjalmarsson), 65. Goligoski (Keller, Domi)

Florida – Tampa Bay 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

Góly: 11. Ekblad (Huberdeau, Barkov), 20. Barkov (Dadonov), 26. Huberdeau (Barkov, Dadonov), 46. J. McGinn (Bjugstad, Vrbata), 52. Dadonov (Huberdeau, Barkov) – 3. Point (Coburn, Girardi), 5. Kučerov (Stamkos), 15. Stamkos (Hedman, Killorn), 28. Palát (Point, Gourde), 30. Gourde (Sergačiov, Palát), 36. Namestnikov (Kučerov, Hedman), 50. Stamkos (Dotchin, Namestnikov), 60. Straalman

Peter Budaj (Tampa Bay) do stretnutia nezasiahol

Ottawa – Montreal 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Góly: 1. Tom Pyatt, 9. Dzingel (Hoffman, DiDomenico), 31. DiDomenico (E. Karlsson, Hoffman) – 5. Hudon (Petry, Montoya), 8. Pacioretty, 14. Lehkonen (Drouin, S. Weber), 16. Hudon (S. Weber, Plekanec), 38. Galchenyuk (Jordie Benn), 40. Gallagher (Danault), 46. Plekanec (Gallagher, Hudon), 54. Lehkonen (Byron, S. Weber)

St. Louis – Los Angeles 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Góly: 28. Tarasenko (Schwartz), 31. Schwartz (B. Schenn, Tarasenko), 37. Gunnarsson (Upshall, Brodziak), 59. Sobotka (Pietrangelo, A. Steen) – 34. Pearson (Martinez), 38. D. Brown (Doughty, Kopitar)

Vancouver – Dallas 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 46. Gagner (Vanek, D. Sedin) – 24. Seguin (Radulov, Jamie Benn), 63. Radulov (Janmark)

San Jose – Toronto 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Góly: 28. Pavelski (Heed, Thornton), 45. Heed (Burns, Couture), 58. Ward (Tierney, M. Karlsson) – 13. Matthews (Zajcev, W. Nylander), 59. Kadri (Borgman, Rielly)