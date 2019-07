Video: Hamilton má rekordný triumf na VC Veľkej Británie, Vettel „zostrelil“ Verstappena

Víťazom Veľkej ceny Veľkej Británie formuly 1 sa stal úradujúci majster sveta Lewis Hamilton na monoposte Mercedes.

Pred domácimi fanúšikmi získal šieste víťazstvo, vďaka čomu sa v historických tabuľkách tohto podujatia osamostatnil na prvom mieste pred Francúzom Alainom Prostom a krajanom Jimom Clarkom.

Skúsený 34-ročný pretekár z mesta Stevenage nadviazal na svoju dominanciu z rokov 2014 – 2017 a v tejto sezóne si pripísal na konto už siedme víťazstvo. Na stupňoch víťazov ho doplnil fínsky tímový kolega Vallteri Bottas a Monačan Charles Leclerc na Ferrari.

Štart hlavných pretekov poradím po sobotňajšej kvalifikácii príliš nezamiešal. Valtteri Bottas sa udržal pred Lewisom Hamiltonom a obaja piloti Mercedesu si postupne vypracovali komfortný náskok. Oň však prišli po nehode Antonia Giovinazziho, ktorá vyvolala výjazd bezpečnostného vozidla. Na tento fakt najlepšie zareagoval Hamilton, zašiel do boxov a dostal sa cez svojho tímového kolegu na prvú priečku.

Po reštarte si držal pohodlný náskok, navyše fínskeho pilota čakala ešte povinná zastávka v boxoch. Napokon vyhral Brit s obrovským náskokom takmer 25 sekúnd.

„Nedokážem opísať slovami, aký som hrdý. Je tu celá moja rodina, ako každý rok vidím veľa britských vlajok a cítim sa rovnako, ako keď som tu vyhral prvýkrát. Chcem poďakovať celému tímu, všetkým ľudom z továrni, ktorí robia skvelú prácu,“ povedal Hamilton v televíznom rozhovore s bývalým majstrom sveta Jensonom Buttonom.

Comme à Baku a dit Julien Fébreau

Same, same. but different. but still same#BritishGP #F1 pic.twitter.com/cw4f3bCFAB

— Burgrid➆ (@Burgrid7) 14. júla 2019