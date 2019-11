Video: Hamilton na Veľkej cene Brazílie zostrelil Albona, po pretekoch si priznal chybu

Veľká cena Brazílie dlho nebola príliš zaujímavou, no opäť sa potvrdilo, že bič plieska na konci. Najskôr Valtteri Bottas a následne jazdci tímu Ferrari „vyprovokovali“ výjazd bezpečnostného vozidla, vďaka čomu sa minimalizovali rozdiely a naplno sa bojovalo o víťazstvo.

Lewis Hamilton tesne pred koncom zamieril k svojim mechanikom pre čerstvé pneumatiky a zo štvrtého miesta chcel ponaháňať vedúceho Maxa Verstappena. S agresivitou to však prehnal a optimistickým manévrom prekazil Alexandrovi Albonovi premiérovú radosť z pódia.

„Veľmi sa ospravedlňujem Alexovi. Bola to moja chyba. Išiel som zozadu, videl som príležitosť a snažil som sa ho predbehnúť. Medzera tam bola, ale napokon sa zavrela. Samozrejme, nikdy sa nechcete s niekým zraziť. Dnes som riskoval a rozhodnutie komisárov (penalizácia piatich sekúnd, pozn.) plne rešpektujem,“ vyjadril sa šesťnásobný majster sveta Lewis Hamilton na tlačovej konferencii po pretekoch.

Svoju reakciu na tento súboj poskytol aj Alexander Albon. Ten priznal, že tlak Hamiltona by zrejme neustál, a tak išlo o zbytočnú kolíziu.

„Aby som bol úprimný, musím si to pozrieť ešte raz. Po zákrute číslo 9 som mal pred ním nejaký náskok a do ďalšej som išiel tak, aby nemal žiadnu možnosť dostať sa predo mňa. Je to škoda, pretože si myslím, že neskôr by ma predbehol na cieľovej rovinke, pretože mal čerstvé pneumatiky,“ cituje thajského pretekára oficiálny web F1.

Sklamaný bol po pretekoch aj šéf Red Bullu Christian Horner, no ten mal pre svojho pilota aj povzbudivé slová. „Dnes nezískal trofej, ale na svoju jazdu môže byť veľmi pyšný,“ skonštatoval. Dôsledkom skloňovanej nehody sa na stupne víťazov dostali Francúz Pierre Gasly a Španiel Carlos Sainz, pre ktorých je to vôbec prvé pódiové umiestnenie v kariére.

„I totally accept the blame“

Lewis Hamilton dropped from 3rd to 7th after a 5-second penalty for colliding with Albon – and there are no complaints from the world champion#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/yRnyKO2Tbv

— Formula 1 (@F1) 18. novembra 2019