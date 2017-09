Video: Hamilton vyhral VC Singapuru. Räikkönen, Verstappen a Vettel skončili po kolízii na štarte

MARINA BAY 17. septembra (WebNoviny.sk) – Britský jazdec Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil v nedeľňajšej Veľkej cene Singapuru, štrnástom podujatí seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Úradujúci vicemajster sveta ovládol v daždivom počasí dramatické preteky s časom 2:03:23,543 h.

Druhé miesto obsadil Daniel Ricciardo z Red Bullu, ten zaostal o 4,507 sekundy. Stupne víťazov doplnil Hamiltonov tímový kolega Valtteri Bottas s odstupom 8,800 s za víťazom.

Organizátori skrátili nedeľňajšie preteky o dve kolá z pôvodných 61, aby dodržali dvojhodinový limit. Hamilton triumfoval na VC Singapuru prvýkrát od roku 2014. V celkovom poradí pred zostávajúcimi siedmimi podujatiami tohtoročných MS vedie o 28 bodov pred druhým Sebastianom Vettelom.

Koniec Ferrari už v prvom kole

Pred štartom VC Singapuru pršalo a piloti štartovali na pneumatikách do dažďa. Vôbec po prvý raz za desať rokov sa preteky na okruhu Marina Bay začali v mokrých podmienkach.

Räikkönen sa po štarte chcel pretlačiť okolo Verstappena, ale dvojica sa dostala do kontaktu a Fín následne narazil do kolegu Vettela. Nemec pokračoval, ale stratil kontrolu nad vozidlom, narazil do bariéry a prišiel o predné krídlo.

Preteky sa skončili pre obidva monoposty Ferrari, ktoré bolo veľkým favoritom na víťazstvo. Na trati sa podľa očakávaní objavilo bezpečnostné vozidlo, vo vedení bol Hamilton. Po reštarte sa líder rýchlo vzďaľoval druhému Ricciardovi, jeho náskok sa stabilizoval na úrovni piatich sekúnd, tretí bol Hülkenberg.

Havária Kvjata

V 11. kole havaroval Kvjat a safety car opäť vyšiel na trať. Viacero pilotov si bolo po nové pneumatiky a na treťom mieste sa ocitol Bottas. Hamilton sa udržal na čele aj po ďalšom reštarte a jazdil značne rýchlejšie než Ricciardo.

Po 35 kolách všetci jazdci prešli na „suché“ pneumatiky, priebežný líder Hamilton zväčšil svoj náskok pred Ricciardom a Bottasom. Vzápätí dostal šmyk Marcus Ericsson a tretíkrát sa dostal na trať safety car, čo vrátilo Ricciardovi šancu. Preteky pokračovali po piatich kolách.

Prvý Hamilton si hneď utvoril dvojsekundový náskok, ktorý už nepustil a v pohode dosiahol 7. víťazstvo v tohtoročnej edícii MS, tretie za sebou.

Veľká cena Singapuru F1

nedeľa – výsledky

1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2:03:23,543 h, 2. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +4,507 s, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +8,800, 4. Carlos Sainz (Šp.) Toro Rosso +22,822, 5. Sergio Pérez (Mex.) Force India +25,359, 6. Jolyon Palmer (V. Brit.) Renault +27,259