Video: Hamšík hovorí o dôležitom a zaslúženom víťazstve nad Udinese, čaká ho Juventus

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Po nedeľňajšom víťazstve 1:0 nad Udinese Calcio na súperovom trávniku v 14. kole najvyššej talianskej futbalovej súťaže vedie SSC Neapol tabuľku Serie A naďalej bez prehry so ziskom 38 bodov, druhý Inter Miláno za ním zaostáva o dva body.

Slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ktorý zotrval v zápase na ihrisku do 83. minúty, zhodnotil stretnutie pre svoj oficiálny web takto: „Duel po stretnutí v Lige majstrov je vždy náročný. Tak to bolo aj dnes. Myslím si, že naše víťazstvo bolo zaslúžené. Nehrali sme najlepšie, no hrali sme ako tím a získali sme tri body. Bolo to veľmi dôležité víťazstvo. Jeho naozajstnú, veľkú hodnotu pochopíme možno až na konci sezóny.“

V piatok privíta Neapol v 15. kole Serie A vo veľkom šlágri turínsky Juventus, na ktorý predali už 50-tisíc vstupeniek. „Určite to nebude rozhodujúci duel o majstrovský titul. Do konca súťaže zostáva ešte veľa kôl. No na druhej strane je zbytočné o tom hovoriť, čo znamená pre každého Neapolčana stretnutie proti Juve,“ dodal Hamšík. Juventusu patrí momentálne v tabuľke 3. priečka, keď v doterajšom priebehu súťaže nazbieral 34 bodov.