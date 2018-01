Video: Hamšíka nezastavila ani choroba, Neapol získal dôležité tri body

BERGAMO/NEAPOL 22. januára (WebNoviny.sk) – Aj bez Mareka Hamšíka v základnej zostave dokázali zvíťaziť futbalisti SSC Neapol v nedeľňajšom stretnutí 21. kole Seria A na ihrisku Atalanty Bergamo (1:0) zásluhou gólu Driesa Mertensa a udržali si líderskú pozíciu v I. talianskej lige.

Hamšík hral od 74. minúty

Hamšík sa dostal na ihrisko v 74. min, hoci jeho štart v zápase bol ohrozený.

„V uplynulých dňoch ma trápila choroba, mal som aj horúčku. Až v sobotu som sa pripojil k tímu. Najdôležitejšie je víťazstvo. Hrali sme proti súperovi, ktorý nám nesedí. V minulej sezóne nás dvakrát zdolal a pred pár týždňami nás vyradil z Talianskeho pohára. Trpezlivo sme išli za naším cieľom a napokon sa nám podarilo zvíťaziť. Sme šťastní,“ uviedol pre svoj oficiálny web Hamšík, ktorý nepremenil jednu veľkú šancu a v závere mu rozhodca pre ofsajd neuznal gól.

SSC Neapol je na čele Serie A

Mužstvo spod Vezuvu je na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Juventusom Turín, ktorý má ešte jeden súboj k dobru. „Po dvojtýždňovej prestávke sme pokračovali víťazne. Sme prví, no do konca je ešte veľmi ďaleko. Teraz sa tešíme, od pondelka myslíme na ďalší duel proti Bologni,“ dodala opora mužstva s číslom 17.

Hráčov Neapola vítali po návrate na letisku stovky fanúšikov, ktorých určite potešil fakt, že Hamšíkova obdivuhodná séria v talianskej lige trvá. Pre kapitána SSC to bol v najvyššej talianskej súťaži 106. duel bez prerušenia. Naposledy nenastúpil v Serie A 4. apríla 2015 v Ríme proti AS.