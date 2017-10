Video: Hamšíkov Neapol sa vrátil na čelo tabuľky, Juventus aj AC Miláno vysoko vyhrali

RÍM 25. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Neapola sa v stredu vrátili pred Inter Miláno na čelo najvyššej talianskej súťaže Serie A. V zápase 10. kola zvíťazili na pôde FC Janov 3:2.

Už v 4. min pritom inkasovali od marockého reprezentanta Adela Taarabta, no ešte do prestávky otočil vývoj dvoma gólmi belgický útočník Dries Mertens. Ten bol aj pri treťom zásahu SSC v 60. min: jeho strelu tečoval do vlastnej siete bosniansky obranca domácich Ervin Zukanovič.

Janov ešte zdramatizoval záver, keď sa presadil taliansky obranca Armando Izzo, no Neapol, v ktorého drese hral do 81. min slovenský reprezentant Marek Hamšík, si už ustrážil triumf.

SERIE A – 10. KOLO

Atalanta Bergamo – Hellas Verona 3:0 (0:0)

Góly: 50. Freuler, 59. Iličič, 75. Kurtič

Šimon Štefanec a Ľubomír Tupta (obaja Hellas) sedeli na lavičke náhradníkov

AS Rím – Crotone 1:0 (1:0)

Gól: 10. Perotti (z 11 m)

Bologna – Lazio Rím 1:2 (0:2)

Góly: 50. Lulič (vlastný) – 4. Milinkovič-Savič, 28. Lulič

Cagliari – Benevento 2:1 (1:0)

Góly: 9. Faragó, 90.+ Pavoletti – 90.+ Iemmello

FC Janov – Neapol 2:3 (1:2)

Góly: 4. Taarabt, 76. Izzo – 14. a 30. Mertens, 60. Zukanovič (vlastný)

Marek Hamšík (Neapol) hral do 81. min

Fiorentina – FC Turín 3:0 (1:0)

Góly: 29. Benassi, 66. G. Simeone, 74. Babacar (vlastný), ČK: 73. Barecca (FC Turín)

Chievo Verona – AC Miláno 1:4 (0:2)

Góly: 61. Birsa – 36. Suso, 42. Cesar (vlastný), 55. Calhanoglu, 64. Kalinič

Juventus Turín – SPAL Ferrara 4:1 (2:1)

Góly: 14. Bernardeschi, 22. Dybala, 65. G. Higuaín, 70. Cuadrado – 34. Paloschi

Sassuolo – Udinese Calcio 0:1 (0:1)

Gól: 32. Barák

TABUĽKA SERIE A:

1. Neapol 10 9 1 0 29:7 28

2. Inter Miláno 10 8 2 0 20:7 26

3. Juventus Turín 10 8 1 1 31:10 25

4. Lazio Rím 10 8 1 1 26:11 25

5. AS Rím 9 7 0 2 16:5 21

6. Sampdoria Janov 9 5 2 2 18:12 17

7. Fiorentina 10 5 1 4 18:11 16

8. AC Miláno 10 5 1 4 16:14 16

9. Atalanta Bergamo 10 4 3 3 17:13 15

10. Chievo Verona 10 4 3 3 13:15 15

11. Bologna 10 4 2 4 9:11 14

12. FC Turín 10 3 4 3 14:17 13

13. Udinese Calcio 10 3 0 7 16:21 9

14. Cagliari 10 3 0 7 8:18 9

15. Sassuolo 10 2 2 6 5:16 8

16. FC Janov 10 1 3 6 10:16 6

17. Crotone 10 1 3 6 6:20 6

18. Hellas Verona 10 1 3 6 6:22 6

19. Spal Ferrara 10 1 2 7 8:19 5

20. Benevento 10 0 0 10 3:24 0