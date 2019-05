Video: Hazard hovorí po finále Európskej ligy o konci v Chelsea, zrejme sa pridá k Realu Madrid

BAKU 30. mája (WebNoviny.sk) – Belgický futbalový krídelník Eden Hazard bol strojcom víťazstva anglického klubu FC Chelsea v stredajšom finále Európskej ligy 2018/2019.

Na Olympijskom štadióne v azerbajdžanskej metropole Baku sa v dueli proti Arsenalu Londýn (4:1) zaskvel dvomi gólmi a prihrávkou na víťazný zásah Španiela Pedra Rodrígueza.

Čas na novú výzvu

Bronzový medailista z minuloročných MS v Rusku po stretnutí priznal, že to podľa neho bola rozlúčka s dresom „The Blues“. Dvadsaťosemročného Hazarda médiá dlhé mesiace spájali s odchodom do španielskeho Realu Madrid, no samotný hráč ani tréner Chelsea Maurizio Sarri nechceli prezradiť nič konkrétne.

Teraz však už pravdepodobne nič nebráni tomu, aby Hazard zakotvil na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua. Podľa denníka AS ho oficiálne predstavia ako hráča „bieleho baletu“ v pondelok 3. júna.

„Myslím, že je to moja rozlúčka, ale vo futbale nikdy neviete. Mojím snom bolo hrať v anglickej Premier League a darilo sa mi to sedem rokov v jednom z najväčších klubov sveta. Možno nadišiel čas na novú výzvu,“ povedal Hazard podľa webu denníka AS.

Vymyslel finálnu prihrávku na Rodrígueza

Hazard strelil v Baku tretí a štvrtý gól Londýnčanov. Najprv v 65. min skóroval z pokutového kopu a zvýšil na priebežných 3:0. Následne bol v 72. min na konci spolupráce s Francúzom Olivierom Giroudom, keď zblízka halfvolejom uzavrel gólový účet stretnutia.

Ešte predtým v 60. min vymyslel finálnu prihrávku na Pedra Rodrígueza, ktorého trefa mala nakoniec punc „víťazná“.

Ak bol stredajší zápas pri Kaspickom mori pre Hazarda posledný za FC Chelsea, opustí tento klub s bilanciou 352 stretnutí a 110 gólov. Za mužstvo zo Stamford Bridge hrával od roku 2012 a vyhral s ním dovedna šesť trofejí vrátane dvoch titulov v Premier League a dvoch prvenstiev v Európskej lige. Raz sa radoval z triumfu v FA Cupe aj Ligovom pohári.