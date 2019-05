Video: Historické víťazstvo pre Toronto, na úvod finále NBA zdolalo Golden State o deväť bodov

TORONTO 31. mája (WebNoviny.sk) – Historicky prvý zápas hráčov Toronta Raptors vo finále NBA sa skončil víťazstvom, na vlastnej palubovke zdolali basketbalistov Golden State Warriors 118:109. Kanadské mužstvo potvrdilo, že to na obhajcu titulu vie, v tejto sezóne proti nemu uspelo vo všetkých troch meraniach síl.

Duel mal dlho vyrovnaný priebeh, no po trojke Dannyho Greena v samom závere prvého polčasu odchádzali domáci do šatne s desaťbodovým náskokom. Hostia sa po prestávke niekoľkokrát priblížili na rozdiel jediného koša, no misky váh na svoju stranu sa im už nepodarilo nakloniť.

Nedokázali si poradiť s pivotmi Duranta

Úspech Toronta je o to cennejší, že pred sériou favorizovaní Warriors podali veľmi dobrý výkon. Lavička hostí prekonala domácu v pomere 36:25. Kalifornčania solídne bránili najväčšiu hviezdu Toronta Kawhiho Leonarda, ktorého udržali na 23 bodoch pri streľbe z poľa 5-14.

Lenže potvrdilo sa, aký dôležitý je pre obhajcu titulu Kevin Durant. Warriors si vôbec nedokázali poradiť so súperovými pivotmi. Mladý Kamerunčan Pascal Siakam sa stal najlepším strelcom Toronta s 32 bodmi, keď netrafil iba tri strely zo sedemnástich.

Tridsaťštyriročný veterán Marc Gasol pridal 20 bodov a k tomu aj skvelú obranu najmä pri zdvojovaní Stephena Curryho, ktorému nedovolil tradičnú trojkovú kanonádu.

Curry sa napokon stal s 34 bodmi najlepším strelcom duelu, hlavne vďaka tomu, že premenil všetkých 14 šestiek. Draymond Green si pripísal triple-double za 10 bodov, asistencií aj doskokov.

Herne ich prevýšili

„Naša defenzíva bola dobrá, skrátka nás herne prevýšili. Siakam hral briliantne. Gasola sme v úvode niekoľkokrát nechali voľného, vyzývali ho strieľať z diaľky a on nás potrestal,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Golden State Steve Kerr.

„Pascal hral mimoriadne vyrovnane a s pokojnou mysľou. Marc Gasol už v sérii s Miwaukee proti Middletonovi ukázal, že si vie poradiť s nižšími hráčmi. Má dobré reakcie, je to skvelý obranca,“ vysvetlil príčiny úspechu Toronta jeho tréner Nick Nurse. Druhý zápas je na programe v noci na pondelok od 2.00 stredoeurópskeho času.