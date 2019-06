Video: Holandsko si zahrá finále Ligy národov, systém VAR odhalil ofsajd pri góle Anglicka

GUIMARAES 7. júna (WebNoviny.sk) – Finálovým súperom Portugalska v úvodnej edícii futbalovej Ligy národov bude Holandsko. Vo štvrtkovom druhom zápase semifinále Holanďania zdolali Angličanov 3:1 po predĺžení a zahrajú si o trofej.

Finále aj stretnutie o konečné 3. miesto sú na programe v nedeľu 9. júna. Najprv si v Guimaraesi zahrajú proti sebe Švajčiari a Angličania (15.00) a od 20.45 h príde na rad finále s atraktívnym obsahom Holandsko – Portugalsko. Dejiskom finále bude Porto.

Kvarteto účastníkov finálového turnaja európskej Ligy národov 2018/2019 si účasť na tomto podujatí vybojovalo jesenným triumfom vo svojich skupinách v rámci najvyššej A-divízie.

Liga národov 2018/2019 – 2. semifinále Guimaraes (Portug.) Holandsko – Anglicko 3:1 po predĺž. (1:1, 1:0)

Góly: 73. De Ligt, 97. Walker (vlastný), 114. Promes – 32. Rashford

Prvý gól stretnutia na Estádio D. Afonso Henriques v Guimaraesi padol v 32. min z pokutového kopu. Jeho úspešným exekútorom bol mladý útočník Anglicka Marcus Rashford – 0:1. Predtým ho fauloval holandský obranca Matthijs de Ligt a videl žltú kartu. Holanďania si museli počkať na vyrovnanie až do 73. min.

Po rohovom kope práve De Ligt vyhral hlavičkový súboj s obrancami súpera a z hranice „päťky“ vyrovnal – 1:1. V 83. min strelili Angličania druhý gól, ale Jesse Lingard sa tešil predčasne. Systém videorozhodcu (VAR) si na jeho presný zásah posvietil a vyhodnotil ho tak, že padol z ofsajdovej pozície.

Rozhodnutie nepriniesol ani 7-minútový nadstavený čas, a tak sa muselo do predĺženia 2×15 minút. Smutným hrdinom sa v ňom stal anglický obranca Kyle Walker, ktorý si strelil vlastný gól v snahe zabrániť gólu z kopačky súperovho útočníka – 2:1. To však nebolo všetko. V 114. min útočník Quincy Promes pridal tretí gól Holandska a to už bol klinec do anglických nádejí na postup do finále – 3:1.