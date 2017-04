Video: Houston postúpil do semifinále konferencie, blízko je aj San Antonio

NEW YORK 26. apríla (WebNoviny.sk) – Západná konferencia basketbalovej NBA pozná druhého semifinalistu play-off, ku Golden State sa pridal Houston. Rockets si v piatich zápasoch poradili s Oklahomou Russella Westbrooka, ktorému v poslednom súboji chýbala jedna asistencia, aby sa so sezónou rozlúčil štýlovo – triple-double. Bolo by štvrté v sérii.

Thunder podľahli v utorok 99:105 a nezopakujú si vlaňajšie konferenčné finále. Rozohrávač hostí v tretej štvrtine nastrieľal 20 zo svojich 47 bodov, ale v záverečnej premenil iba dva z 11 pokusov z poľa. Domáci sa mohli spoľahnúť na bývalého hráča Thunder Jamesa Hardena, ktorý prispel k postupovému víťazstvu 34 bodmi. Súper Houstonu v 2. kole vzíde zo série medzi San Antoniom a Memphisom.

Bližšie k semifinále konferencie sú po utorku Spurs. Víťazstvo 116:103 a 28-bodovým podpisom Kawhiho Leonarda ich posunulo do vedenia 3:2 na zápasy. Zverenci Gregga Popovicha si pomohli výbornou streľbou spoza trojkového oblúka, premenili 14 z 28 pokusov, striedajúci Patty Mills mal bilanciu 5 zo 7.

Basketbalisti Utahu v Los Angeles ovládli podkošový priestor, v záverečnej štvrtine vytiahli päť trojok a ukoristili dôležité víťazstvo 96:92 v sérii s Clippers, vďaka ktorému môžu v piatok na domácej palubovke v Salt Lake City rozhodnúť o postupe do semifinále Západnej konferencie proti Golden State. Kalifornčanom chýbal zranený Blake Griffin, ktorý sledoval dianie na ihrisku len z lavičky. Jeho spoluhráčom sa v poslednej dvanásťminútovke podarilo najmä vďaka trestným hodom zmazať 11-bodové manko a vyrovnať na 69:69, ale k vedeniu sa už nedostali.

Štvrťfinále play-off NBA – utorok

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Houston – Oklahoma City 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22) – konečný výsledok série 4:1, Houston postúpil do semifinále konferencie

Najviac bodov: Harden 34, Lou Williams 22, Beverley 15 – Westbrook 47 (11 doskokov), Abrines a Jerami Grant po 11

San Antonio – Memphis 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27) – stav série 3:2

Najviac bodov: Leonard 28, Mills 20, Tony Parker 16 – Conley 26, M. Gasol 17, Ennis III a JaMychal Green po 11

Los Angeles Clippers – Utah 92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32) – stav série 2:3

Najviac bodov: Paul 28, Redick 26, DeAndre Jordan 14 (12 doskokov) – Hayward 27, Rodney Hood 16, Joe Johnson 14