Video: Houston potvrdil pozíciu lídra konferencie, Warriors vydolovali triumf na palubovke Lakers

DETROIT 30. novembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Houstonu si upevnili pozíciu lídra Západnej konferencie zámorskej NBA, keď v stredajšom zápase zdolali doma Indianu 118:97. Pre Rockets to bolo 17. víťazstvo v tejto sezóne, najväčšou mierou im k nemu pomohol James Harden.

Dvadsaťosemročný rozohrávač s bujnou bradou dosiahol 29 bodov, pridal aj 10 asistencií a len dva doskoky mu chýbali do triple-double. Houstonu sa v novembri náramne darilo, z 13 duelov prehral len raz – 14. novembra doma s Torontom 113:129.

Gordon a Aldridge štyridsaťbodoví

Štyridsaťbodovými výkonmi sa predviedli krídelníci Aaron Gordon a LaMarcus Aldridge. Dvadsaťdvaročný Gordon pomohol Orlandu ukončiť 9-zápasovú šnúru prehier, zvíťazilo doma nad Oklahomou 121:108. Rodák zo San Jose k 40 bodom pridal 15 doskokov a štyri zisky.

Premenil 6 z 12 trojkových pokusov. Hosťom nepomohlo ani 37 bodov (z toho 7 trojok) rozohrávača Russella Westbrooka. „Hral som agresívne, využíval príležitosti, nič som nepremrhal. Ak sa otvoril priestor, neváhal som a vedel som sa presadiť,“ povedal Gordon.

O desať rokov starší Aldridge strelil 41 bodov a San Antonio si poradilo s Memphisom 104:95. Silový krídelník pálil so 70-percentnou úspešnosťou streľby z poľa, premenil všetky tri trojky aj štyri trestné hody.

Výraznou postavou v domácom tíme bol aj skúsený rozohrávač Tony Parker, ktorý odohral druhý zápas po zranení. „Tony je veľký hráč na clony a ja tieto útoky milujem. Podľa mňa benefitujeme zo vzájomnej prítomnosti na ihrisku,“ povedal Aldridge. Memphis momentálne ťahá čiernu sériu, prehral už deviaty zápas po sebe.

Vylúčený Anthony Davis

Po LeBronovi Jamesovi pozná vylúčenie už aj Anthony Davis, 208 cm vysokého krídelníka rozhodca poslal uprostred druhej štvrtiny predčasne pod sprchy po dvoch technických chybách a jeho New Orleans doma prehral s Minnesotou 102:120.

„Je to totálny vtip. Nerozumiem, prečo hráčov trestajú za to, že hrajú s emóciami. Iní ľudia môžu ukazovať emócie a to je v poriadku,“ čertil sa Davisov spoluhráč DeMarcus Cousins, ktorý si pripísal na konto 17 bodov a 10 doskokov.

Úradujúci majster Golden State vydoloval na palubovke Los Angeles Lakers víťazstvo 127:123 po predĺžení. Warriors pomohla najmä dvojica rekonvalescentov Kevin Durant a Stephen Curry, ktorí dokopy nazbierali 57 bodov.

V domácom drese dosiahol kariérne maximum Brandon Ingram v podobe 32 bodov. Golden State patrí druhá priečka v Západnej konferencii s bilanciou 16-6.

Sumáre NBA

streda:

Detroit – Phoenix 131:107 (36:19, 33:22, 35:29, 27:37)

Najviac bodov: R. Jackson 23, T. Harris a A. Bradley po 20 – D. Booker 22, Josh Jackson 20, Monroe 14

Orlando – Oklahoma City 121:108 (31:25, 28:32, 28:23, 34:28)

Najviac bodov: A. Gordon 40 (15 doskokov, 6 trojok), E. Payton 19, Fournier 16 – Westbrook 37 (11 doskokov, 7 trojok), George 22, Anthony 16

Philadelphia – Washington 118:113 (28:18, 30:22, 26:25, 34:48)

Najviac bodov: B. Simmons 31 (18 doskokov), Embiid 25 (14 doskokov), Šarič 24 – Oubre 22, Beal a Meeks po 21

New York – Miami 115:86 (33:22, 32:22, 23:20, 27:22)

Najviac bodov: Kanter 22 (14 doskokov), Lee 17, Hardaway a McDermott po 12 – Olynyk 18, J. Richardson a T. Johnson po 13

Toronto – Charlotte 126:113 (32:25, 39:27, 22:33, 33:28)

Najviac bodov: Lowry 36 (8 trojok), DeRozan 30, Valančiunas 12 – Howard 22 (10 doskokov), Lamb a Kaminsky po 18

Houston – Indiana 118:97 (22:27, 32:22, 35:22, 29:26)

Najviac bodov: Harden 29 (10 asistencií), Capela 22 (13 doskokov), R. Anderson 19 (5 trojok) – T. Young 23, Oladipo 19, Bojan Bogdanovič a M. Turner (10 doskokov) po 15

New Orleans – Minnesota 102:120 (29:28, 20:34, 27:31, 26:27)

Najviac bodov: Jrue Holiday 27 (5 trojok), A. Davis a Cousins (10 doskokov) po 17 – Wiggins 28, Butler a Dieng po 19

Dallas – Brooklyn 104:109 (27:21, 20:27, 29:32, 28:29)

Najviac bodov: H. Barnes 17, Kleber 16, D. Powell 14 – Carroll 22, Dinwiddie 19, T. Booker 16 (10 doskokov)

San Antonio – Memphis 104:95 (28:21, 30:28, 21:24, 25:22)

Najviac bodov: Aldridge 41, Mills 13, K. Anderson a Parker po 10 – T. Evans 22, Ennis 15, Harrison 13

Los Angeles Lakers – Golden State 123:127 po predĺžení (20:30, 34:20, 30:34, 25:25 – 14:18)

Najviac bodov: Ingram 32, Caldwell-Pope a Clarkson po 21 – Durant 29, Stephen Curry 28. K. Thompson 20