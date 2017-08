Video: Hromadný špurt 4. etapy Vuelta rozhodol o Trentinovom víťazstve, Froome naďalej lídrom

TARRAGONA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Talian Matteo Trentin z tímu Quick-Step Floors stal víťazom štvrtej etapy na cyklistických pretekoch Vuelta a Espaňa zaradených do kalendára World Tour.

O víťazovi na trase medzi Escaldes v Andorre a katalánskou Tarragonou (198,2 km) rozhodol podľa predpokladov hromadný špurt, ktorý suverénne ovládol Trentin pred Španielom Juanom Josém Lobatom (LottoNL-Jumbo) a Belgičanom Tomom van Asbroeckom (Cannondale Drapac). Všetci dosiahli čas 4:43:57 h.

Brit si udržal červený dres

Červený dres lídra pretekov si udržal v etape sedemnásty Brit Christopher Froome (Sky) s dvojsekundovým náskokom pred trojicou David De la Cruz (Quick-Step Floors), Nicolas Roche a Tejay van Garderen (obaja BMC Racing).

Talian Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) na piatom mieste zaostáva o 10 sekúnd. Záverečné preteky tzv. Grand Tour pokračujú už dva dni bez slovenskej účasti, v nedeľu musel pre žalúdočné problémy odstúpiť Michael Kolář z Bory-Hansgrohe.

“Skvelá tímová práca sa premietla do môjho víťazstva. Musím sa poďakovať kolegom na čele s Julianom Alaphilippom, ktorý to v technickej časti výborne potiahol, ja som mal v závere ideálnu pozíciu. Som hrdý na to, že mám na konte etapové víťazstvá na všetkých troch pretekoch Grand Tour,” uviedol Matteo Trentin pre Eurosport.

Etapa s technicky náročným terénom

Utorková etapa mala zvlnený charakter, ale jej záver sa odohral na takmer úplnej rovine, hoci v technicky náročnom teréne. Predpokladaný dlhočizný únik už po piatich kilometroch po štarte obstarala pätica Johan Le Bon (FDJ), Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio, Nicholas Schultz (obaja Caja Rural-Seguros RGA) a Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon).

Náskok utečencov sa vyšplhal aj nad 7 minút, ale s blížiacim sa koncom etapy ho postupne likvidovala silná zostava Sky pracujúca pre Chrisa Frooma.

Španiel Rubio ovládol rýchlostnú prémiu

Jediná vrchárska prémia III. kat. na Alto de Belltall (dĺžka 13 km, priemer 2,8%) na 132. km priniesla aktivitu dua Rossetto – Rubio, ktorá ušla ostatným spolujazdcom v úniku. Dvojica na čele mala 40 km pred cieľom náskok 3:33 min pred pelotónom, ktorý už pohltil zostávajúce trio z predchádzajúceho čela pretekov. Rýchlostnú prémiu 30,5 km pred páskou ovládol Španiel Rubio pred Francúzom Rossettom.

Dvojica si priviedla na predmestie Tarragony 14 km pred cieľom ešte minútový náskok, ale ich koniec v protivetre a s mohutnou ofenzívou šprintérskych tímov bol už len otázkou času. Stalo sa to o ďalších 6 km a v technicky náročných pasážach sa začal boj o čo najlepšie pozície do záverečného šprintu.

Dobrú prácu odvádzali jazdci tímu Bora-Hansgrohe, ktorí sa na čele striedali so súpermi z Quick-Step Floors. V záverečnom kilometri sa Bora z čela vytratila a Quick-Step výbornou tímovou prácou dovŕšil etapu do víťazného šprintu pre svojho lídra Mattea Trentina.

Stredajšia 5. etapa /Benicassima -Ermita Santa Lucía, 176 km/ bude výrazne členitá s tromi horskými prémia druhej kategórie a dvoma “trojkami” vrátane cieľového stúpania do Ermita Santa Lucía.

Vuelta a Espaňa 2017

4. etapa (Escaldés – Tarragona, 198,2 km): 1. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors 4:43:57 h, 2. Juan José Lobato (Šp.) LottoNL-Jumbo, 3. Tom van Asbroeck (Belg.) Cannondale Drapac, 4. Edward Theuns (Belg.) Trek-Segafredo, 5. Jens Debusschere (Belg.) Lotto Soudal, 6. Sacha Modolo (Tal.) UAE Team Emirates – všetci rovnaký čas ako víťaz.

Poradie po 4. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 13:37:41 h, 2. David de la Cruz (Šp.) Quick-Step Floors, 3. Nicolas Roche (Ír.) BMC Racing, 4. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing – všetci +2 s, 5. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +10, 6. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +11