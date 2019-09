Video: Hurikán Dorian odrezal od sveta komunity na Bahamách, počet obetí rastie

Počet obetí hurikánu Dorian na Bahamách stúpol na 43. Agentúre AP to v piatok v textovej správe potvrdil tamojší minister zdravotníctva Duane Sands s tým, že očakávajú, že toto číslo ešte porastie.

Pátracie a záchranné tímy sa medzitým stále snažia dostať do niektorých bahamských komunít, ktoré odrezali od sveta voda a trosky. Minister pre vnútornú bezpečnosť Marvin Dames v tejto súvislosti vyjadril pochopenie so sťažnosťami ľudí čakajúcich na pomoc, no zároveň ich požiadal o trpezlivosť. Ako poznamenal, nemôžu len tak prejsť buldozérom cez popadané stromy a ďalšie trosky, pretože sa medzi nimi môžu nachádzať aj telá.

Hurikán v nedeľu zasiahol ostrov Abaco a následne jeden a pol dňa zotrval nad ostrovom Grand Bahama. Najsilnejší hurikán aký sa kedy prehnal Bahamami so sebou priniesol vietor sprevádzaný prívalovými dažďami, ktorý dosahoval rýchlosť až 295 kilometrov za hodinu.

Humanitárnu pomoc na Bahamy posielajú najrôznejšie organizácie a krajiny z celého sveta.