Video: Identifikovali útočníka z Toronta, údajne trpel vážnymi duševnými problémami

TORONTO 24. júla (WebNoviny.sk) – Kanadské úrady identifikovali muža, ktorý v nedeľu v noci strieľal na ľudí v Toronte, pričom dvoch zabil a ďalších 13 zranil. Podľa nich je ním 29-ročný Faisal Hussain, ktorý v meste žil.

Jeho meno v pondelok večer zverejnila Špeciálna vyšetrovacia jednotka ontárijskej polície s tým, že tak robí pre „mimoriadne okolnosti tohto tragického incidentu“. Ako tiež dodala, v utorok vykonajú jeho pitvu.

Vyhlásenie Hussainovej rodiny

Hussainova rodina prostredníctvom vyhlásenia, ktoré zverejnili viaceré médiá, vyjadrila sústrasť obetiam „hrozných činov nášho syna“ a ich rodinám. Mladý muž podľa vyhlásenia príbuzných trpel vážnymi duševnými problémami a po väčšinu svojho života bojoval s neliečiteľnou psychózou a depresiou.

Streľba sa začala v nedeľu večer krátko po 22:00 miestneho času a vyžiadala si dve mŕtve osoby – 10-ročné dievča a 18-ročnú ženu, ktorú úrady identifikovali ako Reese Fallon. Páchateľ okrem toho postrelil ďalších šesť žien a dievčat a sedem mužov vo veku 10 – 59 rokov.

Lekárka Najma Ahmed zo St. Michael’s Hospital informovala, že päť ľudí prijali vo vážnom až kritickom stave a traja z nich museli okamžite podstúpiť operácie potrebné na záchranu ich života.

Motív polícia stále vyšetruje

Podľa špeciálnej vyšetrovacej jednotky strelca prenasledovali policajti a došlo aj k prestrelke. Muž im počas toho incidentu utiekol a o 100 metrov ďalej ho našli mŕtveho. Zatiaľ nie je známe, či zomrel v dôsledku policajnej streľby alebo sa zabil sám.

Motív Hussainovej streľby polícia stále vyšetruje, pričom už prehľadala byt, v ktorom žil so svojimi rodičmi a súrodencami. Šéf torontskej polície Mark Saunders uviedol, že by nad motívom páchateľa zatiaľ nepremýšľal, ale nevylúčil možný terorizmus. „Zatiaľ nevieme, prečo sa to stalo. Bude to nejaký čas trvať,“ vysvetlil.

V súvislosti s útokom organizátori Medzinárodného filmového festivalu v Toronte, ktorý sa bude konať od 6. do 16. septembra, oznámili, že z úcty k ľuďom, ktorých zasiahol, zrušili plánovanú tlačovú konferenciu o jeho programe. Ten namiesto toho oznámia prostredníctvom tlačovej správy.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.